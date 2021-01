Komentar Dušana Malovrha: Teorija dobrote

Včeraj sem najel prostor za piknik – konec avgusta. Majski, junijski in julijski termini so razgrabljeni!

FOTO: Nataliaderiabina/getty Images

Ko bomo iz območja črnega v rdečem, bomo spet lahko zadihali bolj sproščeno. Najbolj ranljivi bodo kmalu dobili še drugi odmerek cepiva proti covidu-19, čedalje več zdravstvenih delavcev in tudi zaposlenih v domovih za starejše je pripravljenih cepiti se.Stvarne so postale želje staršev, da bi se njihovi otroci vrnili v šole vsaj po zimskih počitnicah, to je v začetku marca. Dobra novica je tudi to, da so se okosteneli tehnokrati omehčali in dovolili uporabo šestega odmerka iz viale s cepivom; sprva so se namreč morali kot pijanec plota držati pravil proizvajalca in uporabiti pet odmerkov, šestega pa zavreči. Zakaj že?No, upamo lahko, da sproščeni odmerek prejemajo tisti, ki so po načrtu cepljenja na vrsti, in ne prikoritniki.Čedalje več podpore ima pobuda o uvedbi tako imenovanega cepilnega potnega lista; cepljenje (v kombinaciji s testiranjem) bi tako bilo denimo obvezno za vse, ki bi hoteli potovati preko državnih meja. Morda ne bi bilo slabo, če bi zares uvedli cepilni pasoš, tedaj bi se vsi mogoči skeptiki takoj postavili v vrsto – še raje pa mimo vrste – za cepljenje. In potem je res možno, da se uresničijo tudi predvidevanja našega premierja, da bomo do poletja precepljeni. Se pravi, da bo pocepljeno vsaj 70 odstotkov slovenske populacije, kar naj bi bilo dovolj za zaustavitev širjenja okužb.Včeraj sem najel prostor za piknik – konec avgusta. Majski, junijski, julijski termini so razgrabljeni! Očitno smo Slovenci optimisti in tako kot ves svet v nizkem startu pred odprtjem. No, to je ta dober scenarij, teorija dobrote. Ob vseh obstoječih teorijah zarote, na primer prepričanju, da ob vseh krstah koronavirusa sploh ni, ali bojazni, da nam s cepivom vcepijo še mikročip, pa je seveda povsem realna tudi možnost črnega scenarija: da bi se z dobavo cepiva še naprej zatikalo in da ga ne bo dovolj do počitnic.Da se bo iz Anglije bliskovito razširil novi sev novega koronavirusa, obstoječe cepivo pa proti njemu ne bo delovalo … Potem pade v vodo še eno poletje, potem lahko odpovem tudi pokoronski žur.