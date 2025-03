Komentar Dušana Malovrha: Ta žalostni dan

Včeraj ni bil samo mednarodni dan sreče, ampak tudi svetovni dan ustnega zdravja. Ta drugi je malo manj srečen kot prvi, je pa vseeno super, da je. Če ne drugega, me je medijsko bombardiranje ob tem spomnilo, da moram k zobarci. Kontrola čez pol leta, mi je rekla pred ... kakim letom. Ja, globoko zamujam in si poglabljam luknjo v zobu in kajpak tudi v denarnici, saj vsaka zamuda lahko pomeni več vrtanja in drugih posegov na stolu. Najbrž nisem edini, ki se težko spravi na to mučenje, to sploh ni poceni – razen če nisi pacient v mreži javnega zobozdravstva. Čakajte, ali to sploh še obstaja?

No, nekaj javnega je očitno še ostalo, tako je denimo ob svetovnem dnevu ustnega zdravja Zobozdravstvena enota Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor priredila dan odprtih vrat, predavanja in delavnice za ranljivejše populacije. Člani Zdravniške zbornice Slovenije pa ta teden v domovih za starejše prirejajo delavnice ustne higiene ...

Toda ves ta pomp zasenčijo žalostna dejstva, povezana z našim javnim zobozdravstvom, kolikor ga je še ostalo. Takole sem včeraj na hitro poguglal: čakalna doba za ortodontsko storitev na napotnico s statusom REDNO je 2150 dni ali skoraj šet let (!!!), s statusom HITRO 1838 dni (ali pet let) in ZELO HITRO 1030 dni ali skoraj tri leta. Pa saj bo pacient, ki potrebuje ortodonta, zobe prej izgubil, kot pa mu jih bodo poravnali.

Kdaj vas je kak splošni zdravnik, ne zobozdravnik, vprašal po zdravju zob?

»Ustno zdravje je neločljivo povezano s splošnim zdravjem in pomembno vpliva na kakovost življenja posameznika,« so ob včerajšnjem dnevu še sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Toda, vas vprašam: kdaj vas je kak zdravnik, ne zobozdravnik, vprašal po zdravju zob? Sam se takega vprašanja ne spomnim, večkrat pa sem že pomislil, zakaj mi ga nihče ne zastavi, če pa je ustno zdravje tako zelo pomembno za splošno zdravje?

Najbrž splošni zdravniki bolnikov po zobeh ne sprašujejo, ker so obupali. Ker bolniku, ki bi jim potarnal zaradi težav z zobmi, ne morejo pomagati. Ker vedo, da mreže javnega zobozdravstva v bistvu ni več. Zato svetovni dan ustnega zdravja v Sloveniji ni ta veseli, pač pa ta žalostni dan.