Komentar Dušana Malovrha: Strel v koleno, ki bo rešil planet

Kadar v nedeljo nisem dežuren v službi, grem rad v trgovski center po nakupih, za katere mi med delovnim tednom praviloma zmanjka časa. Sedem tudi na kavico in odigram še loto. No, resnici na ljubo, tega vikendaškega obreda v nedeljo že nekaj časa nisem opravil. In kdo ve, kdaj ga bom spet, če sploh, saj sta se – saj ni res, pa je – levica in desnica združili in uzakonili zaprtje trgovin ob nedeljah in dela prostih dneh. Glede zaprtja se torej strinjajo tisti, ki se še pri uporabi zaščitnih mask ne; glede slednjega so mnogi levičarji zelo blizu Trumpovemu zanikanju, medtem ko so desničarji na drugem, bolj varnem bregu. Ampak, ali je kdo rekel, da smo normalna država?Torej, parlamentarci so izglasovali, kar je pred davnimi leti na nekem mizerno obiskanem referendumu izglasovala večina udeležene manjšine in kar so v nedavni anketi 98-odstotno podprli delavci in delavke v trgovinah. Toda drobni tisk je seveda naslednji: v nedavni anketi je sodelovalo 1129 trgovk in trgovcev, v slovenskih trgovinah pa jih je zaposlenih 115.000. Me prav zanima, kako so izbrali izbrance za anketo.Poslanci sicer trgovin ne bodo nepredušno zaprli, usmilili so se tistih s prodajno površino do dvesto kvadratov na pumpah, postajah in pri bolnicah. Delajo lahko tudi majhne, 200-kvadratne trgovine, a le če bodo strankam namesto zaposlenih stregli študenti, penzionisti ali lastniki trgovin. Bravo, kako razumevajoče!Da ne bo nesporazuma: prodajalkam in prodajalcem od srca privoščim prosto nedeljo. Še bolj pa jim seveda želim, da v teh težkih časih in še težjih, ki prihajajo, obdržijo delo. Kako bo zaprtje vplivalo na zaposlenost, bo pokazal čas, dvomim pa, da lahko slovensko zaprtje pripomore k ustavitvi podnebnih sprememb, kot sanja levičarski lider. Prej bi verjel, da je to strel v lastno koleno. Pardon, strel v obe koleni, kot je prepričan član sredinske stranke.Res pa je, da bomo končno kot Švica, Avstrija, Nemčija. Če jim že ne moremo slediti v konkurenčnosti, produktivnosti, nekoruptivnosti, proizvajanju dodane vrednosti in kar je še takih -osti, smo se jim pridružili vsaj pri nedeljskem zapiranju trgovin.