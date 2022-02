Danes, ko zdravstvo štrajka in razpada obenem, sem se zasanjal v druge čase. Kako je že bilo nekoč pri zdravniku? Kašljamo, švicamo, se živciramo in kritiziramo vse in vsakogar, še najbolj seveda dohtarja, ki spet zamuja. Še preden sem vstopil, mi je bilo jasno, kako bo notri, saj so ljudje čakali že zunaj. Ko sem odprl vrata, je vame bušnil pregret, zatohel zrak. Slab zrak, nabasan z bacili in bakterijami in vso drugo zalego, ki je človek resda ne vidi, vendar jo pričakuje v čakalnici ambulante splošnega zdravnika. Kjer se gnete staro in mlado, zdravo in bolno. Eni napol nagi, drugi obleče...