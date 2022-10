Komentar Dušana Malovrha: Praznik ali poraz demokracije?

Ob koncu nedeljskih predsedniških volitev se je vseh 7 kandidatov strinjalo vsaj v eni stvari. Kako hudo da so delali v zadnjih mesecih in zlasti v času kampanje, ko so se z vsemi štirimi potegovali za glasove. Zdaj, ko je hvalabogu vsega konec, si bodo spet lahko vzeli čas, si malo privoščili. Tako so pojamrali. Bogi, res. Kako so trpele njihove družine in službe. Pri naših severnih sosedih so predsednika izbrali ob 65-odstotni udeležbi, Američani so zavrgli Trumpa ob 66-odstotni. Se opravičujem, toda nekako se ne spomnim, da bi kdo od veličastnih sedem organiziral kak shod v mojem kraju, ...