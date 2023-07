Komentar Dušana Malovrha: Neurja smrti

»Pa mirkajte se, danes popoldne bo spet pokalo!« nas je posvarila prijateljica, ko smo se v sredo zjutraj odpravljali domov z jadranskega otoka. Poleg hrvaških cen in Pogačarja na dirki po Franciji je bila že nekaj dni glavna tema vseh debat vreme. Kje bo žgalo in kje po padalo; v kampu je zmanjkovalo elektrike, menda zato, ker smo vsi do konca nažigali klime, v domovini pa je padla tudi spletna stran Arsa, agencije za okolje, ki jo je v strahu pred neurji klikalo tudi po 2000 uporabnikov hkrati.

Z vrhunca vročinskega vala, kjer je peklo kot v peklu – znanec je po štirih dneh ekstremnih temperatur s svojim kužkom raje zbežal domov, kot da bi ždel v klimatiziranem apartmaju –, smo se vračali na celino. Tja, kjer so si hude ure sledile kot po tekočem traku.

Zato se nismo obirali, tudi promet je sredi tedna tekoč, po prečkanju meje in Kolpe pri Vinici pa sta nas presenetila poceni kavica pod dvema evroma (za katero smo se lahko v lepi njihovi obrisali pod nosom) in razdejanje ob cesti. Ja, vse nam je polomilo, je naše slutnje potrdila natakarica znane belokranjske gostilne, medtem ko so na dvorišču in parkirišču žagali in spravljali les po večernem neurju. Drevesa so padala kot pokošena, orkanski veter je strehe odkrival kot konzerve sardin.

Brez nevšečnosti na poti smo zapeljali na domače dvorišče, ko so se nevihtni oblaki s severozahoda že zgrinjali proti Dolenjski. Nič dobrega niso napovedovali, zato smo takoj razpakirali, pometali z avta prtljažnike in ga prekrili s protitočnim pregrinjalom. Nihče od nas, ki smo pogledovali proti nebu, tedaj še ni vedel, kako grozljivemu neurju smo se pravzaprav izognili. Na Bledu je vzelo življenje tuje turistke, nato na Hrvaškem zahtevalo še štiri smrtne žrtve in eno tudi v Bosni in Hercegovini.

Vremena Kranjcem bodo se zjasnila, je pesnil Prešeren, ameriška vesoljska agencija Nasa pa je tistim, ki jim je tole vreme vse prehudo in prevroče, sporočila, da pravzaprav uživajo – v najhladnejšem poletju, če štejemo od danes pa do konca svojega življenja. Ure, ki prihajajo, bodo menda le še hujše.