Komentar Dušana Malovrha: Na va#em ra#unu

Začne se z lažnim elektronskim sporočilom v imenu banke, nadaljuje s telefonskim klicem lažnega bankirja, sledi vdor v elektronsko banko, konča pa se – z vašim praznim bančnim računom. V dobrem mesecu je bilo več tovrstnih primerov s skupno škodo v višini okoli 1,4 milijona evrov, je pred dnevi sporočila slovenska policija.

Vaš račun je v pregledu, vaš račun je bil začasno blokiran. Takšna in podobna lažna obvestila polnijo tudi moj e-poštni nabiralnik. A dovolj je podrsati s kurzorjem po e-mailu pošiljatelja; nekdo z naslova webmaster@chrisinfo.fr od vas pač ne more terjati dolga v imenu slovenske banke in si ne zasluži drugega kot klika v koš.

Pred kratkim pa sem prejel pravo pismo, pripeljal ga je pismonoša. Kuverta amerikanka (s prozornim okencem) je potovala Par avion, Royal Mail je pisalo na nalepki. Letalska pošiljka kraljeve pošte iz Velike Britanije. Odprem – račun. Kako, račun?! V Angliji nisem bil sto let in od brexita ne kupujem več v njihovih spletnih štacunah. Zakaj se je torej nekdo potrudil in plačal skoraj tri evre, da mi je poslal račun za domnevno neplačano dostavo blaga?

Multinacionalka s sedežem v ZDA je torej iz Velike Britanije od Slovenca – le kje so izvedeli zame? – v imenu ljubljanske podružnice zahtevala 12,25 evra. Noro. Ignoriral sem prvo pismo, kmalu zatem fasal »opomin« in nato še enega. Takole so med drugim zapisali moji »upniki«: »Spo#tovani, radi bi vas opozorili, da je va#im obveznostim potekel rok zapadlosti na va#em ra#unu … Spodaj se nahaja seznam odprtih ra#unov. V izogib nev#e#nostim …« Njihova tipkovnica črk č in š očitno ne pozna. In nikjer nobene telefonske. Saj je človeku vse jasno, a z zadevo sem vseeno seznanil banko, kamor naj bi nakazal domnevni dolg. Z oddelka za podporo strankam so mi hitro potrdili, da gre za prevaro.

Slovenski podružnici omenjene multinacionalne kurirske službe, v imenu katere so me nadlegovali, sem želel sporočiti, da zlikovci za goljufijo zlorabljajo logotip in ime njihove firme, vendar na njihovi spletni ni niti ene same samcate telefonske številke. Ko sem jo nekje drugje vendarle izbrskal, pa me je avtomatski odzivnik usmeril nazaj – na spletno stran. Očitno si nočejo mazati rok s strankami. Ne v dobrem ne v slabem.