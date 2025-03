Komentar Dušana Malovrha: Na tržnici, za pet evrov

Najnovejši izdelek z novomeške tržnice – osnovnošolski pornič – je samo še en dokaz, kako kvarno lahko vplivajo na naše otroke sodobne tehnologije. Najstniki so zelo sveža, a tudi zelo hitro pokvarljiva roba, izjemno dovzetna za dobre in slabe vplive iz okolja. In če se potem vsa znanost tega sveta sešraufa skupaj, dobimo napravo, ki se v rokah zvedave mularije kaj hitro spremeni iz pametnega v pogubni telefon. Ta umetna in mobilna inteligenca z napačno ali zlonamerno rabo uničuje mladost in življenja. To se morda sliši grozno pretirano, ampak ta vsemogočna ploščica z ekranom (in kamericami) lahko na gnetljivo mladino deluje naravnost grozljivo.

Popolnoma jih zasvoji, navleče nase in odvleče od vsega drugega: otroške igre, prijateljev, staršev, narave, vrednot, ciljev, seveda tudi od šole in drugih obveznosti, ki so – zaenkrat – v življenju bolj pomembne od buljenja v telefon. Branje, na primer, je za premnoge osnovnošolce muka vseh muk, bralna značka bralna mučka.

Zato čakam, da naše šole, vsaj osnovne, začnejo znova izpolnjevati svoje poslanstvo vzgoje in izobraževanja ter v učilnih zidanih prepovedo uporabo mobilcev. Tako so ukrepali že marsikje, nazadnje, sem bral, so se za prepoved odločili tudi v naši veliki sestri, vzornici Avstriji. Ob odločnosti v šolah bi potem tudi ta mehkužni starši (lažje) potegnili ročno zavoro pri domači zlorabi telefonov, o tem sem prepričan. In če bi šole podprla tudi država, potem ta prepotentni starši zaradi odvzema mobilca pri pouku ne bi z odvetnikom obiskovali učiteljev in ravnateljev ter jim grozili s sodiščem.

Po svoje jih moramo razumeti, otroke (pa ne mislim avtorjev nagnusnega početja v dolenjski prestolnici): svet se jim ponuja na dlani, in to z vsemi dobrimi in slabimi izzivi. Življenje kot da je postalo le še preživetje, in to ekspresno hitro. Predvsem je treba hitro in čim prej zaslužiti, pa četudi z domačim porničem, v katerem ga osnovnošolka med štanti fafa sošolcu. Za pet evrov.