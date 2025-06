Komentar Dušana Malovrha: Na planincah prijatelj je

Sredi tedna sem se odpravil na mojo omiljeno planino. Velika ni, je pa vedno pri nogi in že skoraj tako domača, da bi lahko z zavezanimi očmi slalomiral med koreninami. Na izhodišču nobene gužve, prav nikogar, pravzaprav, je le bilo sredi tedna in celo Slovenci, prvaki v absentizmu, se pravi po številu bolniških, so bili očitno v službah. (Jaz sem imel prost dan, ker sem oddežural nedeljo, da ne bo pomote). Toda kljub temu da je bilo parkirišče povsem prazno, za moj avto ni bilo prostora. Od mojega zadnjega obiska je namreč v veljavo stopil novi režim: Parkiranje prepovedano, dovoljeno samo za … Slovenci morda res nismo več zaplankani, smo pa čedalje bolj zarampani.

Navkreber sem srečal starega prijatelja, njegovo ime hranim v uredništvu. Nisva se videla od zadnje obletnice valete, kar je čudno, saj je on na planini tako rekoč doma, jaz pa tudi nisem tako redek gost. Planinska koča je bila zaprta, zato me je povabil na štamperle žganega v svoj bivak. Postavil ga je v gozdu na svoji zemlji, vendar ga ne zaklepa, odprt je na voljo prijateljem in vsem drugim planincem. Prava pravljična protiutež občinskemu parkingu za izbrance tam spodaj. Pred časom je imel prijatelj obisk iz Amerike, po naših hribih so šli z bicikli levo desno, gori doli. Tujcu ni bilo nič jasno: na oni strani velike luže se lahko vozijo samo po strogo določenih poteh, vse druge so privatne, prepovedane, zaprte. Na Slovenskem pa lahko gremo po svoje. Za zdaj.

Par dni prej ali par dni pozneje, ni pomembno, sem bil na izhodišču za precej bolj znano gorsko destinacijo. Bilo je prav tako sredi tedna in znova skoraj nikogar na poti. Začuda, kajti alpska dolina Tamar je zelo priljubljena izletniška točka. Morda je bilo prazno tudi zaradi vremenske napovedi, ki ni vsebovala sonca. V koči mi je zadišal pirček z golažem. Kartic niso sprejemali, gotovine nisem imel dovolj, imel pa sem srečo s prijaznim natakarjem, ki bi mi dal na kredo jesti in piti. Saj boste potem v dolini dvignil denar na bankomatu in ga pustili v tamkajšnjem lokalu, mi je zaupal. Obrvi so se vprašujoče dvignile, on pa je popolnemu neznancu, ki ga je prvič videl, dejal, da lepše ne bi mogel: »Ja, kaj ne bi zaupal. A ni tako, da v hribe hodijo samo pošteni ljudje?«