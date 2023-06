Komentar Dušana Malovrha: Majfon

Res sem len. Kdaj že – že za predzadnji rojstni dan – so mi moji najdražji podarili zeleno luč za najdražjega med pametnimi telefoni – če sam prispevam levji delež. Kaj hočemo, sem pač lev po horoskopu. Ne vem sicer, če astrološkim kraljem živali v zvezdah piše, da so tudi leni ko lenivci, ampak priznam, da mi akcija, imenovana Majfon, ni in ni stekla. Starih gar sem se oklepal kot pijanec plota in po tradiciji odlašal, dokler ni skočila kuzla. In ugriznila. To se je dokončno zgodilo pred dnevi. Najbrž zato, ker je Washington ukazal moji banki, da mi ne sme več posodobiti operacijskega sistema na mojem kitajskem telefonu.

Čeprav sem ji zvest vse življenje, očitno nisem vreden enega samega samcatega maila.

Še teden prej vse normalno, potem pa se je ob poskusu urejanja bančnih zadev z mobilcem in poskusu nadgradnje s pomočjo Google Playa na ekranu le še zapisalo: Ta aplikacija ni več združljiva z vašo napravo.

Halooo? Kakooo!? sem brez upanja na zmago pojokal bančniku in podporni službi banke ter v spletno pritožbeno knjigo poslal e-pošto, v kateri sem le še enkrat izrazil veliko razočaranje. Kljub dejstvu, da sem jim zvest vse (poslovno) življenje, očitno nisem vreden enega samega samcatega maila, papirnate pošte ..., kakršnega koli že obvestila, s katerim bi mi pravočasno sporočili, da tega in tega dne s telefonom, ki nima več možnosti posodobitve, preprosto ne bom mogel več poslovati prek pametnega telefona (in posledično niti ne na računalniku).

So mi rekli tehnološko bolj razviti pripadniki vrste Homo sapiens sapiens, da sem si sam kriv, ker sem tako dolgo odlašal z nakupom novega, še pametnejšega in seveda dražjega telefona. Zdaj bom plačal visok davek na lenobo in zaostalost. Drži.

Ampak da v stoletju komunikacij veliko in bogato podjetje ne zna pravočasno skomunicirati tako preproste stvari, ob tem, da mi pošilja nešteto drugih obvestil? Ali pa se jim gladko fučka za stranke, ki si pač še niso nabavile ustreznih naprav. In jih čez noč odrežejo. Kot da bi prišel na bencinsko črpalko, pa bi mi povedali, da od danes pač ne točijo več bencina. In bi si moral zaradi tega nabaviti drugačen avto. In cena novega majfona? Ah, malenkost ...