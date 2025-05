Komentar Dušana Malovrha: Hip, hip, Horak!

Minuli teden so odmevale pesmi Evrovizije, akcije policije in hokejske tekme elitne divizije.

Evrovizija nas je razžalostila. Edino, kar mi je poleg slovenskega poloma ostalo v spominu, je bil estonski kofe makjato s češko frizuro in latino brčicami. Tommy Cash ni zmagal, je pa ravno pravi model, da ga že vabijo na vse konce in kraje, tudi k nam pride jeseni. Mnenja o nastopu našega predstavnika so lahko različna, ampak Pesem Evrovizije je pač parada ekspresnih in bizarnih nastopov – ali greš v uho, ali v oko, ali pa se posloviš. Bolje bi bilo, če bi se Klemen Slakonja predstavil s komadom Putin, Putout ali katero drugo od parodij, s katerimi zabava spletno občinstvo. Tako pa je sam postal predmet parodije.

Policija pa nas je razveselila. Primer reševanja bosanskega pripornika Dina Muzaferovića - Cezarja iz mariborskega zapora je – upajmo! – dokaz, da lahko mirno spimo. Dokaz, da policija zna ukrepati proti samozaverovanim kriminalcem, ki bi se izza rešetk reševali kot v kaki risanki ali vesternu. Resda je trdnost naših kaznilnic zamajana, saj nimajo niti toliko paznikov, da bi pripornike spremljali na sodišče, ampak Afganistan ali Brazilija pa hvalabogu očitno še nismo.

Rad bi verjel govoricam o tem, kako so zviti modri angeli vrgli na finto zloglasnega Bosanca. Najprej naj bi mu pogledali skozi prste glede telefona (ki ga za rešetkami ne bi smel imeti), nato pa sledili njegovi telekomunikaciji s pajdaši na prostosti in slednjič v kali zatrli poskus pobega z raketometi.

Še bolj navdušujoč kot obstanek Cezarja v zaporu je bil obstanek naših risov v elitni diviziji svetovnega hokeja na ledu. Veliki čudež majhne reprezentance iz države, v kateri je manj hokejistov (in resničnih risov v gozdovih), kot imajo v hokejsko razvitih državah hokejskih dvoran. In tako bo mala Švica naslednje leto od 15. do 31. maja igrala na SP v pravi Švici.

»Mi smo tako veseli,« je dejal po odločilni zmagi nad Francozi branilec Blaž Gregorc. Vesel tudi tega, da je češki vratar Lukaš Horak postal slovenski državljan in reprezentant. Veseli smo tudi mi, ejga. Hip, hip, Horak!