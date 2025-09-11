NA KOŽO

Komentar Dušana Malovrha: Halo, šola?

Naš konec bo, ko bo takšno prfokso večina slovenskih šolarjev razumela.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Dolgachov Getty Images/istockphoto
Odpri galerijo
Fotografija je simbolična. FOTO: Dolgachov Getty Images/istockphoto

dusan-malovrh
Dušan Malovrh
11.09.2025 ob 22:25
dusan-malovrh
Dušan Malovrh
11.09.2025 ob 22:25

Poslušajte

Čas branja: 2:41 min.

Največja novost novega šolskega leta je kajpak prepoved mobilnih telefonov, ur in drugih elektronskih pametnjakovičev med poukom (razen, ko gre za vzgojno-izobraževalne cilje). Večina staršev si je oddahnila, zdaj je njihovo teženje otrokom končno dobilo trden temelj. Zakonsko podlago. Predsednica Nataša Pirc Musar je 12. julija izdala ukaz o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-L), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije 4. julija 2025.

»Oči, saj boš rekel, da mi dovoliš telefon, če te bodo vprašali, ne,« me je po začetnem šoku potipal sveži srednješolec. Joj, to pa žal ne bo šlo, sem se izgovoril na zakon, ki da je močnejši od mene. Za zdaj očitno res.

Lastnoročno sem stestiral, če deluje: sredi dopoldneva sem mu poslal sporočilo, da je poštar prinesel težko pričakovani paket, neke fensi šmensi hlače iz Černivcev (v Ukrajini). Če bi bilo to lani med poukom, bi ekspresno sledil njegov odgovor, ilustriran s kakim srčkom, gor obrnjenim palcem ali vzklikom navdušenja, tokrat pa nič. Popolna tišina. Do odmora. Upam, da zapozneli odziv pomeni, da telefona med poukom res nima pri sebi, ampak je naprava v gajbici, kamor jo mora oddati pred začetkom ure.

Naš konec bo, ko bo takšno prfokso večina slovenskih šolarjev razumela.

Glavni problem naših šol tako niso več popolnoma neosredotočeni učenci, temveč njihovi učitelji. Ker jih ni oziroma jih je občutno premalo, da bi ustrezno kakovostno poučevali, ob tem pa še vzgajali našo prihodnost. Kaj bi šele bilo, če bi morali voditi tudi redovalnice, kar so sicer že pred leti preložili na pleča zasebnih asistenčnih podjetij (njihove usluge pa seveda plačamo starši in država).

Slišim, da ravnatelji iščejo učitelje celo na družbenih omrežjih, grozljiva posledica kadrovske stiske pa je tole: mama srednješolca je delila, da ima njen sin letos učiteljico z območja nekdanje skupne države. Nič narobe, razen tega, da naša nekdanja sestra ne govori slovensko.

Ne da govori slabo, ampak menda popolnoma nerazumljivo, je potožil dijak. No, še dobro, da uči naravoslovni predmet in ne slovenščine. In v bistvu je tudi dobro, da je dijaki ne razumejo, vsaj večina ne. Kajti zares kriza bo – naš konec, pravzaprav –, ko bo takšno prfokso večina slovenskih šolarjev razumela. Če me razumete.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

komentar kolumna Dušan Malovrh

Priporočamo

Humanitarno društvo dobilo sporočilo, ki je številne šokiralo: »Pa ne zamujati v nedeljo, ker se mi mudi!«
Telo mlade Simone so prijatelji našli na dnu bazena v vili
Tina Maze takole v kopalkah uživala na morju (FOTO)
Oriana Girotto prodala avto v petih minutah, to je razlog

Predstavitvene informacije

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne energije »iztisniti« še več?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Priporočamo

Humanitarno društvo dobilo sporočilo, ki je številne šokiralo: »Pa ne zamujati v nedeljo, ker se mi mudi!«
Telo mlade Simone so prijatelji našli na dnu bazena v vili
Tina Maze takole v kopalkah uživala na morju (FOTO)
Oriana Girotto prodala avto v petih minutah, to je razlog

Izbrano za vas

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne energije »iztisniti« še več?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.