Komentar Dušana Malovrha: Halo, šola?

Največja novost novega šolskega leta je kajpak prepoved mobilnih telefonov, ur in drugih elektronskih pametnjakovičev med poukom (razen, ko gre za vzgojno-izobraževalne cilje). Večina staršev si je oddahnila, zdaj je njihovo teženje otrokom končno dobilo trden temelj. Zakonsko podlago. Predsednica Nataša Pirc Musar je 12. julija izdala ukaz o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-L), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije 4. julija 2025.

»Oči, saj boš rekel, da mi dovoliš telefon, če te bodo vprašali, ne,« me je po začetnem šoku potipal sveži srednješolec. Joj, to pa žal ne bo šlo, sem se izgovoril na zakon, ki da je močnejši od mene. Za zdaj očitno res.

Lastnoročno sem stestiral, če deluje: sredi dopoldneva sem mu poslal sporočilo, da je poštar prinesel težko pričakovani paket, neke fensi šmensi hlače iz Černivcev (v Ukrajini). Če bi bilo to lani med poukom, bi ekspresno sledil njegov odgovor, ilustriran s kakim srčkom, gor obrnjenim palcem ali vzklikom navdušenja, tokrat pa nič. Popolna tišina. Do odmora. Upam, da zapozneli odziv pomeni, da telefona med poukom res nima pri sebi, ampak je naprava v gajbici, kamor jo mora oddati pred začetkom ure.

Naš konec bo, ko bo takšno prfokso večina slovenskih šolarjev razumela.

Glavni problem naših šol tako niso več popolnoma neosredotočeni učenci, temveč njihovi učitelji. Ker jih ni oziroma jih je občutno premalo, da bi ustrezno kakovostno poučevali, ob tem pa še vzgajali našo prihodnost. Kaj bi šele bilo, če bi morali voditi tudi redovalnice, kar so sicer že pred leti preložili na pleča zasebnih asistenčnih podjetij (njihove usluge pa seveda plačamo starši in država).

Slišim, da ravnatelji iščejo učitelje celo na družbenih omrežjih, grozljiva posledica kadrovske stiske pa je tole: mama srednješolca je delila, da ima njen sin letos učiteljico z območja nekdanje skupne države. Nič narobe, razen tega, da naša nekdanja sestra ne govori slovensko.

Ne da govori slabo, ampak menda popolnoma nerazumljivo, je potožil dijak. No, še dobro, da uči naravoslovni predmet in ne slovenščine. In v bistvu je tudi dobro, da je dijaki ne razumejo, vsaj večina ne. Kajti zares kriza bo – naš konec, pravzaprav –, ko bo takšno prfokso večina slovenskih šolarjev razumela. Če me razumete.