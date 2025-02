Komentar Dušana Malovrha: Grešni kozli

Na Policijski akademiji v Tacnu so 66 posameznikom podelili medalje za požrtvovalnost ali hrabrost. Med odlikovanimi je bilo kar 49 policistov, ki so reševali življenja. Toda žal je v sredo bolj kot slavje odlikovanih junakov odmevala obsodilna sodba proti štirim policistom, ki so 5. oktobra 2021 ukrepali na protivladnem shodu zaradi omejitev med epidemijo koronavirusa. V izrednem nadzoru so jim očitali nesorazmerno uporabo prisilnih sredstev, še zlasti uporabo vodnega topa in solzivca, obsodili pa samo na podlagi kaznovalnega naloga in brez glavne obravnave.

Čeprav bo sodba zelo verjetno padla, ostaja šokantno dejstvo: nasrkali so izvajalci ukaza, medtem ko so si izdajalci, pardon, izdajatelji ukaza umili roke in se še globlje pogreznili v fotelje. Ogorčenje policistov in javnosti je popolnoma razumljivo, saj je odločitev pristojnih popolnoma nerazumljiva. Skregana z zdravo pametjo in tozadevno logiko. Na področju, kjer bi morala biti hierarhična ureditev najtrdnejša, na področju varnostnih organov, torej, se je piramida odgovornosti namreč v odločilnem trenutku podrla – na tiste spodaj.

Nasrkali so le izvajalci ukaza, medtem ko so si njegovi izdajatelji umili roke.

»Dejstvo, da so bili kaznovani zgolj izvršitelji ukazov, medtem ko so se odgovorni na položajih, ki so ukaze prvi izdali, izognili kakršni koli odgovornosti, po našem mnenju predstavlja nedopustno prelaganje odgovornosti na najnižje ravni sistema. Policisti, ki so zgolj izpolnjevali svojo dolžnost, so postali grešni kozli političnega odločanja in sistemske neodgovornosti,« je v izjavi za javnost med drugim zapisal Policijski sindikat Slovenije.

Odgovornost, lepa čednost. Ampak v tej naši vladavini neodgovornih jo le še redki prevzamejo, veliko več je takih, ki jo raje prevalijo na druge. Zasedali bi dobro plačana poveljniška mesta in zategovali vajeti, ko je treba prevzeti odgovornost, pa stisnejo rep med noge in poiščejo žrtveno jagnje. Policijski sindikat zato povsem upravičeno zahteva, da se »odgovornost razdeli pravično ter da se v prvi vrsti preišče vloga in odgovornost nadrejenih, ki so odredili uporabo plinskih sredstev in drugih prisilnih ukrepov«.

Mi pa si lahko le predstavljamo, kako zagnano bodo naslednjič izvajali ukaze modri angeli, ki so jih najprej grdo izrabili proti protestnikom, nato pa še pustili na cedilu.