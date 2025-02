Komentar Dušana Malovrha: Drag špas

Juhu, zimske počitnice so tu! Končno se tudi na nadmorskih višinah pod 2000 metri veselimo snežne odejice, veselimo se polarnega mraza, kot v času klimatskih sprememb imenujemo že vsak miniminus. Vesel sem, da si moja otroka želita smučati, biti v naravi tudi pozimi. Malo manj je vesela denarnica. Takole čez palec stane en dan družinskega smučanja 200 evrov. Če zelo pazimo. Če si sendviče za kosilo naštimamo doma. In če foter ne smuča (kar ne), ampak samo hodi.

Lani smo si za tistih par dni na snegu opremo sposodili; pravijo, da se to splača, če ne smučaš več kot 10 dni na sezono. Čeprav dvomim, da bo naša družina to sezono na snegu več kot toliko, smo letos nabavili opremo, rabljeno, kajpak. Mislim, kdo normalen pa še kupi otroku – ki je že prerasel starše, a še raste! – popolnoma nov komplet za alpsko dričanje: smučke 400 (a tudi 1300), pancerji 300 (ali več), čelada 100, palice 50, špegli 100, da ne govorimo o perilu, hlačah in bundah, v kakršnih denimo pozirajo novinarji in novinarke naše nacionalke med javljanji iz zimskošportnih prizorišč po svetu. Colmar, pardon, zima je zakon ...

Zimskih počitnic je najmanj vesela denarnica, dan družinskega smučanja stane 200 evrov.

S pravkar končanega svetovnega prvenstva v Saalbachu sta komentatorja Urban Laurenčič in Matjaž Vrhovnik poročala fino in natočila celo čisto vino s pomočjo gosta brez dlake na jeziku Janeza Šmitka. Usoda našega alpskega smučanja, ki že na tretjem zaporednem SP ni osvojilo kolajne, ni videti prav svetla.

Zaradi draginje po čedalje manj belih strminah vijuga čedalje manj vražjih Slovenk in Slovencev. Doma poligonov nimamo, pripravljati se samo v tujini pa je brutalno drago. Predrago, če nisi v svetovnem vrhu ali pa bogata dedinja ali dedič. Mnogim, še vedno vrhunskim, se račun ne izide, zato odnehajo že na začetku kariere. Nimajo časa za čakanje, kajti čas je denar. Vse je povezano, tudi profesionalizem in amaterizem. Število rekreativnih smučarjev se je pri nas v zadnjih letih menda prepolovilo, če ni mase in baze, pa je tudi špica precej bolj oddaljena.

Le še malo višje temperature in še malo bolj zasoljene cene, pa bodo smučali le še potomci arabskih šejkov v dvoranah z umetnim snegom. Pa mogoče kak lihtenštajnski princ.