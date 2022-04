Vulkani in vulkančki, ki so mirovali štiri leta, se prebujajo. Bolj ko se bližajo volitve, več je izbruhov škandalov. Politično logično, najbrž. Posebnost slovenskih afer je, da na površje ne priplavajo ljubice politika, ki ga je treba diskreditirati, temveč nam raje razkrijejo (preveliko) premoženje. Da ima na primer ta in ta – ki ga nasprotni tabor ne mara – stanovanj kot kak tajkun, čeprav je »samo« občinski referent. Prav neverjetno, da v vseh 30 letih samostojne države ni bilo oblasti, ki bi si upala ugrizniti v to kislo jabolko. V začetku devetdesetih let je ta...