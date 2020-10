Komentar Dušana Malovrha: Daj jo na gobec!

Glede na katastrofalno rast števila okužb v zadnjih dneh je zelo mogoče, da je bil okužen.

V samopostrežni vozim slalom, upoštevam varnostno razdaljo,zaradi maske se mi rosijo očala. Vroče mi je, neudobno, tako kot večini nakupovalcev. Le eden mirno, nonšalantno postopa med policami. Brez maske malce zviška, z nasmeškom, morda celo posmeškom, opazuje nas, strahopetce z maskami.Položim čebulo v voziček in se zazrem vanj. Opazil me je. Bolšči vame, kot da sem padel z maškarade. Pa kaj mu ni jasno?! Gleda tudi prodajalec. Zdaj njega, zdaj mene, ki gledam modela, ki nima maske, ki me gleda, kot da sem jaz model, ker jo imam. A prodajalec ne reče nič. Samo opazuje, tudi on v maski, hvalabogu. Čaka, ali bom jaz kaj rekel. Ali bo dvoboj. »Pa daj si masko gor!« sem končno siknilskozi trislojni nagobčnik. Kapljice sem zadržal zase. Brez besed se je pobral. Postrgal, bi rekli naši ta mali. Saj razume.Glede na katastrofalno rast okužb v zadnjih dneh pa je seveda povsem možno, da je bil okužen. In morda brez znakov bolezni celo superspreader, kor rečejo Američani, superokuževalec. No, saj ne bi bil edini. Superspreader, namreč. Na oni strani luže, v ZDA, se držijo za glavo zaradi precej večjega posebneža.Na televiziji CNN, ki je ob krizah moje okno v svet, odkar so leta 1989 iz Romunije prvič v živo prenašali revolucijo, novinarji in strokovni komentatorji ne morejo več verjeti, kaj počne njihov predsednik. Pustimo ob strani, da je števec njegovih laži, neresnic, zavajanj in podobnih izvajanj menda že davno presegel 20.000 enot, zanemarimo, čeprav težko, celo to, da se ne more nedvoumno izreči proti rasizmu belih suprematistov.Ampak ko je med zdravljenjem ukazal spremstvu, da ga še okuženega s korono popelje med privržence, ko je prehitro zapustil bolnišnico, kjer je resda dobil najboljši koktajl zdravil na svetu, da se je najbrž še kužen vrgel v objem najožjih sodelavcev in ko je nato brez maske na ves glas grmel na predvolilnih shodih, so mu hrbet obrnili celo številni republikanci. Ne pa tudi naš rojak, znani ultramaratonski plavalec, ki že 15 let živi v ZDA. »Spet bom volil Trumpa!« je dejal v intervjuju za današnje Nedeljske novice, razkril, da je v Ameriki postal milijonar, in napovedal svoj največji plavalni podvig doslej.