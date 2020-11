Komentar Dušana Malovrha: Cepiva proti gripi ni za vse

Medtem ko je razlagala o pomembnosti cepljenja, so zdravstveni domovi zavračali že naročene.

V Nedeljskih novicah smo 3. septembra objavili članek o pripravah na cepljenje proti gripi. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so nam tedaj zatrdili, da pričakujejo povečano povpraševanje in da so nanj pripravljeni – naročili so 270.000 odmerkov, 75.000 več kot lani.No, na podlagi razpoloženja in razmer v družbi nam je zdrava pamet narekovala, da smo podvomili o zadostnosti naročenih količin, zato smo članku dali naslov Bo cepiva proti gripi letos dovolj? Z vprašajem. Žal smo imeli prav oziroma smo se pravilno vprašali. Dva meseca zatem je namreč na dlani, da cepiva proti gripi ne bo dovolj za vse.Iz dneva v dan smo poslušali od strokovnjakov in oblasti, da je letos še posebno pomembno cepiti se proti gripi, saj se lahko naš zdravstveni sistem zaradi drugega vala epidemije koronavirusa znajde pred zlomom. Še predvčerajšnjim je gospa z NIJZ državljanom pred kamerami polagala na srce, naj se cepijo, državljani pa so medtem iz zdravstvenih domov že prejemali obvestila o odpovedi že naročenega cepljenja.Cepiva ni več in ga tudi ne bo več, za današnje Nedeljske novice pojasnjuje NIJZ. Razen 20.000 odmerkov, ki pa naj bi jih dobili bolnišnice in domovi za starejše. Povsem pravilno, najprej zaščitimo najbolj ranljive, toda, kako je mogoče, da so se ob spomladanskem naročanju cepiva odgovorni tako ušteli?Eden zasebnih zdravnikov, pišemo v Nedeljskih, si je denimo zagotovil štirikrat več odmerkov kot lani, naša javna mreža pa je rezervirala samo tretjino več od lanskega naročila. Čeprav se je že spomladi po prvem valu epidemije vedelo, da bo pripravljenost prebivalstva letos precej(krat) večja kot običajno. Pri nas doma, na primer, smo prav zaradi razmer in pozivov na cepljenje prvič prijavili otroka. In da se bodo cepili, sem slišal tudi od takih, ki se še nikoli niso. Res je, kot se opravičuje NIJZ, da maja, ko so naročali cepivo, sklepa vlade o brezplačnem cepljenju še ni bilo. K navalu pa je zagotovo pripomogel tudi ta sklep. Sklep, ki mu lahko rečemo brezplačni strel v koleno, saj je med prebivalstvom poleg zadovoljstva povzročil tudi veliko jeze.