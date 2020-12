Komentar Domna Mala: Trije dobri možje in še Abraham

Sveti Nikolaj je bil očitno jasnovidec, da je obdarovanje pod njegovim patronatom lahko tako skromno.

December je mesec obdarovanja. Že v prihajajoči noči bo Miklavž otrokom prinesel darila, če so bili pridni, in šibo, če niso bili. Čeprav, roko na srce, še nisem slišal, da bi kakšnega nadobudneža pod posteljo v resnici čakala leskova mast, zato pa starši nogavice redno napolnijo s sladkarijami in pomarančami, mandarinami. In tudi letos jih bodo lahko, navkljub strogim koronaukrepom: živilske trgovine so pač odprte. Sveti Nikolaj je bil očitno jasnovidec, da je obdarovanje pod njegovim patronatom lahko tako skromno.Zato pa je to toliko razkošnejše pri drugih dveh decembrskih možeh. Najprej Božičku, ki je, kakor berem na spletnem portalu za verne katolike, iz protestantizma ter »Coca Cole in materializirane ameriške potrošniške družbe izhajajoča kreatura«, in zatem dedku Mrazu, »ki je komunistična zamenjava svetega Miklavža (tako imenovani humani sistem res ni mogel ljudem, posebno otrokom, vzeti vsega, da se je lahko kazal v dobri luči)«.Ampak deci je seveda povsem vseeno, kdo in zakaj si je izmislil zamenjavo za sv. Nikolaja, glavno, da jih pod smrečico čakajo v svetleč papir ovite želje.Starši pa imajo letos resno težavo, kako jih uresničiti. Ali naj čakajo na sprostitev ukrepov, torej odprtje trgovin z igračami, tehničnim blagom, športno opremo? Saj verjetno se jih bo vlada usmilila, toda nekateri kljub temu razmišljajo o rezervnem načrtu. Nakupu po internetu. To pa je zamuden projekt. Da pride naročeno na domači naslov, lahko traja nekaj tednov, in še zanesljivo ni, da bo v vsej poplavi ponudbe res tisto, kar si je otrok zaželel.Ne, staršem res nisem fovš in sem kar vesel, da je moj triglavi podmladek že pri dvajsetih letih in več kot zadovoljen, če za božič odvije malo konkretnejši bankovec. Imam pa zato drugo težavico, tudi povezano s svetopisemskim junakom: kako, za vraga, me bo čez dober teden obiskal Abraham?! Ima prepustnico za prehod med občinami? Lahko pa kakopak še eno leto vztrajam pri 49.