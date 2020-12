Komentar Domna Mala: Šunka bo še malo večja

Vsaj jaz bom pri nekaterih prazničnih nasvetih NIJZ malo pešal.

Ob vseh ukrepih, ki jim je težko slediti, saj si seje vlade in svetovalne skupine, za katero tudi iz ure v uro še ne vemo, ali jo minister Gantar ima oziroma kakšno, sledijo ena za drugo, je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pripravil nasvete za boljše počutje med prazniki.V teh časih, ko imamo vsi vsega poln k…, se je fino zavedati, da imajo hvaležnost, prijaznost in nasmeh neskončno moč ter ne stanejo nič. Če svojcev ali prijateljev letos ne bomo mogli obiskati, naj stike ohranimo s telefonskim klicem, lahko jim recimo napišemo pismo ali voščilnico. Kar se mi zdi kar kul, pismo sem nazadnje pred dobrimi 30 leti pisal punci iz JLA in ga takrat tudi zadnjič prejel. Ko me je dala na čevelj, eno leto sta me čakala samo mama pa ata. In tudi voščilnice so že skoraj pozabljene. Žal.Ob tem nam priporočajo, da si družabne skupnosti ali dogodke poiščemo prek interneta, hvalevredno je tudi prostovoljstvo, in da ne opustimo zdravih navad. Prenajedanje, poležavanje, alkohol in tobak pripomorejo k simptomom stresa in slabega počutja.Na NIJZ še predlagajo, da se v odnosu z bližnjimi opremimo s potrpežljivostjo in poskusimo sprejeti družinske člane in prijatelje takšne, kot so, kar ne pomeni, da se moramo z njimi strinjati, saj smo v tej situaciji lahko vsi v stiski ali pod stresom. Za poročene moške ta nasvet velja tudi zunaj korone (moja pripomba, ne NIJZ-jeva).Cenim prizadevanja NIJZ, ker tokratna božič in novo leto bosta za osamljene še težja, in hvalevredno je, da lahko na brezplačni telefonski številki 080 51 00 dobijo psihološko podporo 24 ur na dan.Vsaj jaz pa bom pri nekaterih nasvetih malo pešal. Predvsem tistih glede prenajedanja – sploh letos za svoje duševno ugodje rabim še malo večjo šunko kot po navadi in holesterol se, kot je znanstveno dokazano, ubije s kupico rdečega. Seveda sledijo vaje za sproščanje – na kavču. To je joga po dolenjsko. Predvsem pa verjamem, da bom svojcem, čeprav malo oddaljenim, božič voščil brez voščilnice (ali, bog ne daj, prek zooma, ki ga ne znamo uporabljati ne oni ne jaz). Verjemite, da sem ob tem do svojih ostarelih staršev, tašče in tasta še kako skrben.