Začutil sem tihe korake na stopnicah. Prišla je žena, stopala je počasi in varno, v roki je nesla skodelico kave. Zdaj se spominjam, da nikoli ni bila tako lepa kot v tistem trenutku. Skozi vrata je sijal poševen pramen opoldanskega sonca, naravnost ženi v oči; večje so bile in čistejše, vsa nebeška luč je odsevala iz njih, vsa nebeška blagost in ljubezen. Ustnice so se smehljale kakor otroku, ki prinaša vesel dar. Motovilil sem se s tisto džezvo in tako dolgo ugibal, a naj dam v vodo še sladkor ali ne in kdaj naj usujem kavo, da je majorju pošlo potrpljenje. Jaz pa sem se ozrl in sem rekel...