Naš najstarejši otrok se je med dolgo službeno vožnjo po severni Evropi ustavil ob avtocesti v znani mednarodni hamburgerdžinici in po petnajstih sekundah ogorčen odvihral nazaj v avto. »Svet gre v k…,« je javil po telefonu, »a lahko verjameš, da so mi hoteli v bombeto vtaknit polpet iz rastlinskega nadomestka mesa?!« Ta teden bova jedla paradižnik, paprike, kumare, bučke, melancane, blitvo, cvetačo, por, solato in ohrovt. Povsem te razumem, to ni za nikamor, sploh pa ne za v želodec, sem se strinjal med bezanjem po svojem večernem krožniku, moj polpet je bil ...