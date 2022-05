Komentar Domna Mala: Rože in audi

Dragim bralkam in bralcem se opravičujem zaradi svojih morda prepogostih domačijskih črtic, nikakor nočem konkurirati Ivanu Potrču in njegovemu romanu Na kmetih, ampak vojne v Ukrajini, vsesplošnih podražitev in povolilne politične scene sem že rahlo naveličan, kaj šele, da bi o njih pisal. In tudi v trenutku pozabim nanje, ko se iz službe vrnem med moje suhokranjske holmce, sploh v zadnjih tednih, ko so (bila) pomladanska opravila na višku. Z ženo sva posadila od krompirja in graha do paprik in paradižnika, ona pa še na desetine rož. Kot večina moških ločim narcise od nageljnov in tulipane o...