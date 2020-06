Komentar Domna Mala: Punce na daljavo

Namesto da bi vandrali po kafičih, ki so zdaj odprti, se družili in zabavali, se zaljubljajo po internetu.

Domen, morava na pivo, me je klical slišno razburjen znanec, omenjal je skype in še neki kanal, ki da mu ne ve več imena. Pa sva z vrčkoma sedla pod šelesteče breze. Veš, je začel, pastorek že tri tedne vsak večer pet pred šesto odide v svojo sobo in ga ni ven dve uri. Z ženo se nama je to zdelo čudno in sva ga pobarala, kaj počne, in to vedno ob isti uri. Nazadnje je le priznal, da ima punco.Super, sem mu rekel kot moški moškemu, 20 let je najlepša starost, da brenčiš naokrog. Pa me je samo čudno pogledal in izdavil, da bolj težko brenči, ker je punca iz Kanade. Malo sta četala po skypu in se zatreskala drug v drugega. Zdaj se slišita in gledata vsak dan in imata fiksno idejo, da se morata videti v živo. A ti veš, kje je Kanada? me je pogledal iznad vrčka.Daleč, sem se strinjal in ga tolažil, da je zdaj v postkoronski krizi itak križ z letalskimi prevozi, pa vozovnice se bodo svinjsko podražile, pa …To še ni vse, me je nestrpno prekinil. Včeraj sem obiskal sina iz prejšnjega zakona. Nekam na široko je bil nasmejan. A si naredil izpit na faksu? Tudi to, se je še kar režal, pa punco imam. Super, sem rekel, 22 let je najlepša starost, da brenčiš naokrog. Kako ji je pa ime? Rebeka. Ah, sem pripomnil, lepo ime, židovsko, v Svetem pismu je bila Izakova žena, v Sloveniji jih ni veliko. In veš, kaj mi je rekel? Saj ni od tukaj, iz Anglije je! Kar stemnilo se mi je pred očmi. In onadva se tudi vsak dan pogovarjata, ne po skypu, ampak nekem drugem kanalu, prvič sem slišal zanj. Zaljubljena sta, da se ven ne vidita, in zvesta drug drugemu in se hočeta srečati. A ti veš, kje je Anglija?Bližje kot Kanada.Ne duhoviči, se je razjezil. Pa kaj je tej mladini? Namesto da bi vandrali po kafičih, ki so zdaj odprti, se družili in zabavali, se zaljubljajo po internetu. Človeka tam sploh ne morejo spoznati, tisti dve uri si sadijo rožice, v resnici pa morda ne bi skupaj zdržali en dan.Pod šelestečimi brezami sva se potopila v tišino, pivo in spomine na 30 let nazaj, ko sva sama brenčala okrog, na vse punce, ki sva jih, in na one, ki jih nisva, na vse tiste odnose, iz katerih je tudi kaj zraslo. Svetovni splet je morda res naredil kaj dobrega, zagotovo pa veliko slabega.