Mineva natanko leto dni, odkar je Evropska komisija zaščitila slovensko potico kot zajamčeno tradicionalno posebnost. To pomeni, da njena proizvodnja ni zemljepisno omejena, je pa pogoj certifikat, da je izdelana v skladu s potrjeno specifikacijo. Sine, spekla sem vam potičko za nedeljski zajtrk in jo pridi iskat, me je klicala mama. In tako se bomo šlepali, dokler se bo dalo. Potico je omenjal že Primož Trubar, takrat, v letih 1575 in 1577, še kot povitico, dobro stoletje kasneje je recept zanjo objavil Janez Vajkard Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske in jo že strogo ločil od pogače, pres...