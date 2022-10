Komentar Domna Mala: Po petdesetem

Moja zdravnica je preletela izvide pregleda, ki ga moram opraviti pri delodajalcu, in zmajala z glavo. Gospod Mal, imate povišan sladkor, holesterol je na zgornji meji, jetrni testi so v redu, ampak bi bili lahko boljši. A kaj pijete? Ja, čez vikend, ko delam na vrtu, mi zapaše kakšen pir, sploh v poletni vročini, pa pri večerji včasih srebnem kupico vina, sem odkrito priznal in razmišljal, a me bo zdaj razglasila za pijanca, saj po Ruglju si to že, če greš v trgovini mimo stalaž z alkoholom. Tale pogovor mi je začel počasi presedati. Lepo prosim, a je z mano sploh kaj v redu? Ali jeste vel...