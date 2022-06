Našim južnim sosedom se je očitno strgalo. Trije gostje opatijske kavarne so za dva sendviča, tri rogljičke, dva kapučina ter flaške mineralne vode, kokakole in jabolčnega soka plačali 69 evrov. Od tega sta sendviča stala 32 evrov. Na rovinjski tržnici so med 6. in 12. junijem za kilo jagod hoteli osem evrov in za čebulo skoraj tri – zdaj, ko se je turistična sezona v resnici začela, bo najbrž vse še dražje. Družba Aerodrom Split pa je celo predpisala cene taksi storitev, potem ko so potniki za prevoz iz luke do letališča odšteli 100 evrov. Ogledal sem si tudi cene apartmajev v Dalmaciji...