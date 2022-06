Dobili smo petnajsto vlado. Ker smo sami svoji šele dobrih 30 let, je jasno, da so bile nekatere poprejšnje zelo kratke sape. Sta jih pa dva premiera vodila več, dr. Janez Drnovšek štiri in Janez Janša tri. Cilj Roberta Goloba sta dva mandata. Če bo s svojo ekipo izpolnil vsaj velik del obljub, ju bo tudi dobil. Toda izzivi so veliki, majska inflacija v območju evra je bila 8,1 odstotka (v Sloveniji 8,7) in na očitno dolgotrajno vojno v Ukrajini nič ne kaže, da se bodo cene energentov in hrane kmalu ustalile, marsikoga že zdaj, pred skorajšnjim poletjem, skrbi, za koliko se bo z zemeljskim pl...