Komentar Domna Mala: Naš junak

FOTO: Stephane Mahe Reuters

Pri nas doma je malo narobe svet. Jaz rad gledam kuharske oddaje, žena pa šport. Pozimi lahko pred televizorjem ob alpskem smučanju, skokih, biatlonu in tekih preždi cele vikende in – če med favoriti ni Slovencev – besno navija za Švede in Norvežane, ker se ji zdijo njihova imena neizmerno seksi.Ampak zdaj je na sporedu Tour, in seveda ne stiska pesti za Danca, ko pa imamo. Če sem dovolj zgodaj doma, se ji pri finišu etap pridružim na kavču, in priznam, da sem tudi sam padel noter. Naš narodni junak z veliko lahkoto nadzoruje potek dirke, na sredini kraljevski etapi se mi je zazdelo, da se ob lovu naskoraj malo muza. Zaradi njegove dominantnosti pa se je začelo natolcevati o (ne)čistosti njegovih rezultatov, o tem lahko beremo tudi na družabnih omrežjih.Dvomljivce je dobro zabiltrener in zdravnik, češ da njegov varovanec ne vozi toliko bolje kot po navadi, marveč so njegovi tekmeci slabši. »Jezi me, ko ljudje mislijo, da Tadej nastopa na nekem neverjetnem nivoju, ko pa se sploh še ni približal številkam iz lanskega leta. Nihče ga še ni preizkusil, zato je počasnejši kot lani. Resnica je, da drugi niso pokazali ničesar,« je povedal za Velo News. In še: »Etapa s ciljem v Tignesu je sploh bila smešna. Tadej je napadel pod svojo mejo, v zadnjem kilometru in pol pa je drastično upočasnil, saj si je mislil, le kaj se tu dogaja. Saj mi ne morejo slediti.«Konkreten je bil tudi o dopingu, po njegovem zdajšnje generacije niti ne razumejo, zakaj jih toliko sprašujejo o prepovedanih poživilih. Seveda ima kolesarstvo za sabo afere, a takrat so bili oni še majhni., spomnim se tudi že pokojnega, slovitega Pirata, ki je leta 1998 osvojil tako Tour kot Giro, so pač akterji verjamem, da dokončno minulih časov. Pogačar je enostavno talentiran in z močno ekipo za seboj trdo trenira. In čez vikend bova z ženo prilepljena na kavč, s šampanjcem v hladilniku.Potem bom pa lahko spet gledal kuharijo. Ampak samo nekaj dni, ker se v petek začnejo olimpijske igre ...