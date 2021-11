Komentar Domna Mala: Najdražja kava na svetu

Doma sem imel dve koroni hkrati, obe dekleti sta jo hvala bogu preboleli v enem tednu brez kakršnih koli komplikacij, le žena je že mesec in pol brez voha in okusa, kar pomeni, da moram med njenim kuhanjem poskušati, ali je jed dovolj slana. Prostodušno priznam, da smo med boleznijo jedli solato iz iste sklede, pa tudi ženo sem potem, ko sem ji prinesel lekadol, sočustvujoče kušnil. Med svojo karanteno sem opravil dva PCR-testa. Nič. Tako kot nikoli nisem imel gripe, očitno tudi za delto nisem dovzeten, morda pa sem jo prebolel, ne da bi vedel, zato se bom testiral na protitelesa. To je moj razlog, zakaj se (še) nisem cepil.

Ne kritiziram pa drugih, ki so se, in jim ne razlagam bolnih teorij zarote, recimo, da so jim vgradili čip. Postal sem nepristranski opazovalec vsesplošne histerije odločevalcev, ki ne vedo, kako zajeziti epidemijo, in anticepilcev, ki so tudi povsem izgubili kompas. Kaj pa je narobe s samotestiranjem v šolah? In s kazanjem pogoja PCT v trgovskih centrih in gostilnah? Pred kratkim je imel oče rojstni dan in je šla žena po darilo v BTC, čakal sem jo na parkirišču. Seveda, v vlogi taksista se nisem počutil najbolje, kam smo pa prišli, bi se lahko vprašal. A po drugi strani imam možnost opravljanja hitrega testa zastonj v zdravstvenem domu ali za 7 evrov v katerem od šotorčkov, razsejanih po vseh večjih krajih. Če bomo z upoštevanjem ukrepov končno stopili na rep koronakači, se jih dajmo držati. Redno se samotestiram v službi, v vaški kafič pa grem, kadar imam slučajno v žepu hitri test. Natakarica je zadnjič enemu od gostov, ki ga ni imel, rekla, daj na šank 5000 evrov za šefa in 400 evrov zame, pa dobiš kavo za 1,10 evra, ker če pride inšpektor, bo to najdražja pijača na svetu. Poanta je v odgovornosti, ki je očitno ne občutimo. Če ne izpolnjuješ pogoja PCT, ne hodi okrog.

Žal pa pogoj PCT ni zagotovilo, da bomo zatrli korono. Problem ni v takih, kot sem jaz, torej odgovornih necepljenih, ampak v neodgovornih necepljenih in prav tako v cepljenih. Dokazano je, da slednji širijo virus, a magična koda jim odpira vsa vrata. Raziskave, koliko ljudi so okužili, ne bodo nikoli naredili, če pa že, rezultati ne bodo prišli v javnost. V vsakem primeru bi morali pogoj PCT spremeniti v PT ali zgolj v T.