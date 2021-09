Komentar Domna Mala: Med trgači

Na trgatvi nisem bil že dolgo, čeprav je ena lepših slovenskih tradicij druženja sorodnikov in prijateljev.

Trte so spet rodile, trgači so med njimi. Tam sem bil dostikrat tudi sam, sploh dokler je bila primorska teta še živa in sem s starši in bratom hodil na to delo, ki v resnici ni bila tlaka, ampak prijetno feštanje. Kaj pa je obrati vinograd, ki rodi 700 litrov vina? Do poldneva smo končali in sedli za mizo, ki se je šibila pod odojkom, paštami, kurami, štrudlji in tiramisuji, zraven je bilo treba popiti vse staro vino, če ga je slučajno kaj ostalo.Lepe spomine imam tudi na trgatev, na katero sem zašel po zaslugi Slovenskih novic. S fotografom sva dobila jako zahtevno nalogo, reportažo o obiranju grozdja na dolenjskih holmcih, kraja se ne spomnim več, je že kakšnih 15 let tega. Se pa spomnim bogate pogostitve, še prej so nama v roke potisnili škarje, da sva vsaj simbolično odrezala nekaj grozdov. Popoldne se je zavleklo v večer in sva si z bolečo natančnostjo morala šteti kozarce in jih na koncu polniti z radensko, pot v Ljubljano je bila dolga, pa še profesionalno držo je bilo treba držati.Pa drage bralke in bralci ste prek Krambergerjevega sklada zbrali za velik del strehe na razpadajoči hiši ostarele gospe iz Haloz. Po čudnem naključju je bil iz njenih koncev tudi moj znanec, ki se je kasneje preselil na Dolenjsko, in prepričal me je, da pobereva še enega kompanjona in ji gremo z drugimi domačini obrat trse. Ti so rasli v takšen klanec, da me je brenta ves čas gnala v rikverc, ampak so pohane kure vse odtehtale. Pilo se je pa sladko vince, ki je z nepredstavljivo lahkoto polzelo po grlu. Tudi tega je že več kot deset let, a se mi zdi, da so vaščani omenjali gamaj.Najbrž je bila šmarnica, ki je mi trije nismo bili vajeni. Ko smo hoteli vstati, je bilo, kljub sploh ne tako opiti glavi, kot bi nam noge odrezali, omizje se je pa malce zlobno hahljalo, jasno mi je bilo, da so si nas pošteno privoščili.Na trgatvi nisem bil že dolgo, čeprav je ena lepših slovenskih tradicij druženja sorodnikov in prijateljev. Da pa mi vsaj spomin ne bi zbledel, sem za hišo posadil brajdo. Izabele je bolj za na mizo, toda čez vikend bomo imeli trgatev. V kupicah pa vino iz štacune, a v teh težkih koronačasih bo menda tudi to v potrtih prsih up budilo.