Komentar Domna Mala: Križev pot

Najhujša je prav negotovost: bo zapora države res trajala do 11. aprila?

izpod zaščitne maske FFP2 izrečekruto kazen. In slednji se pod težkim križem opoteka na Golgoto, maska mu otežuje dihanje, pade enkrat, pade dvakrat, pade trikrat. Ne očitajte mi blasfemije. Že dobro leto vsi hodimo križev pot. Vsak od nas bi lahko postavil svojih 14 postaj.Preštevilnim, sploh starejšim in kronično bolnim, je koronavirus vzel življenje. Drugi so ostali brez službe ali so na čakanju. Veliko jih mora delati od doma, pri čemer se od včeraj spet po najboljših močeh spopadajo z varstvom otrok in njihovim šolanjem na daljavo. Ob zdajšnjem zaprtju jim je morda lažje le v toliko, da naj bi bile babice in dedki večinoma že cepljeni in jih lahko vprežejo za varuške.Pogoste so duševne stiske. Po raziskavi NIJZ, ki je trajala med novembrom lani in letošnjim januarjem, so bile te v drugem valu večje kot v prvem. Anketirance najbolj obremenjuje strah pred okužbo drugih, pred negotovo prihodnostjo in skrb glede izgube oziroma omejitve svoboščin. Vse pogostejši so simptomi depresije, utrujenost, pomanjkanje energije, težave s spanjem, in to predvsem pri zaposlenih v gospodarstvu. Kar je razumljivo – javni upravi se, brez zamere, ni bati izgube službe ali klestenja plač. Povečalo se je tudi nasilje v družinah – pred epidemijo ga je doživljalo 1,9 odstotka izprašancev, zdaj 2,9 odstotka. Ne nazadnje smo v Slovenskih novicah poročali, da je bilo samo v prvih treh mesecih tega leta umorjenih že sedem ljudi, pet žensk in dva moška, petkrat je bil morilec partner oziroma sorodnik.Psihične motnje so očitne tudi pri mladostnikih, pač zaradi velikih sprememb, negotovosti in pomanjkanja druženja.Najhujša je prav negotovost: bo zapora države res trajala do 11. aprila? Po mnenju imunologa Alojza Ihana je preohlapna, zato števila okužb ne bo bistveno zmanjšala, kvečjemu zaustavila. Torej se na naši kalvariji obeta še kakšna postaja.Pa bodi dovolj črnogledosti. Velikemu petku vendarle sledi velika noč, to pa je praznik veselja in upanja ali, kakor je pred nekaj leti svojo poslanico začel papež: »Ljubezen je premagala sovraštvo, življenje je premagalo smrt, svetloba je premagala temo.« In tako bodi.