Komentar Domna Mala: Kolateralna škoda

Dvajsetletnica, ki so jo po cepljenju z janssenom proizvajalca Johnson & Johnson v ponedeljek sprejeli v ljubljanski klinični center, je včeraj umrla zaradi strdkov in krvavitev v možganih. »Čeprav je dokazovanje neposredne povezave stvar nadaljnjih postopkov NIJZ, kar še ni bilo opravljeno, obstaja utemeljen sum, da gre za vzročno povezavo med cepljenjem in zapletom,« so povedali v UKC. Po podatkih tamkajšnje nevrološke klinike gre za drugi resen zaplet v Sloveniji, povezan z aplikacijo cepiva proti covidu-19, oba sta bila pri ženskah, mlajših od 50 let, dobili sta vektorsko c...