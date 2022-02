Komentar Domna Mala: Čuteča živa bitja

Živali so pri nas skoraj dve leti opredeljene kot čuteča živa bitja, ampak naše so bile kot taka priznane že pred sprejetjem zakona. Mešanček Shakespeare, krajše Šeki, labradorec Johann Sebastian Bach, krajše Bah, in vsepasemska mačka Sisi so v sončnem vremenu zunaj, na 5000 kvadratnih metrov veliki ograjeni parceli, ob dežju in zvečer pa na kavču, z ženo jih morava zgužvati na rob, da imava prostor za svoji riti. Za nas so ljubljenčki, v njihovih očeh imajo čuvajsko funkcijo. Takšna scrkljanost je, kot sem ugotovil po prvem sprehodu v vasi, kamor sva se preselila pred enajstimi leti, in tu...