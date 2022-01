Komentar Domna Mala: Banane

Ta teden sem gledal estonski film, v katerem so otroci v Sovjetski zvezi prvič jedli banane. Niso vedeli, kako, pa so z olupkom vred zagrizli vanje. Pomislil sem, da v naši Jugoslaviji sploh ni bilo tako hudo, čeprav je bil ta južni sadež, vsaj pri nas doma, redko na mizi, pač takrat, ko ga je oče prinesel iz Celovca, skupaj s kavo, pomarančami, nagravžno želatinasto marmelado v kilskih plastičnih loncih, margarino rama in škatlicama lego kock zame in za brata. V tistih časih smo predvsem pojedli gajbe in gajbe jabolk, ki so se v pretopli kleti do januarja že povsem zgubala, praviloma je bil a...