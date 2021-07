Komentar Dejana Vodovnika: Zgoraj brez z masko

Ko je nekoč v prejšnjem tisočletju francoska filmska ikona Brigitte Bardot sredi mondenega St. Tropeza, kjer so ji pred tremi, štirimi leti celo postavili poltretji meter visok kip, slekla, no, odvrgla zgornji del kopalk, nedrček, je nastala revolucija. Menda je takrat nastala moda, imenovana toples. Moda zgoraj brez.



To pa vemo, kaj pomeni. Namreč omenjeni pojem toples (topless, toplessness), po naše pogojno goloprsost, načeloma označuje delno goloto, nepokritost zgornjega dela telesa z oblačili. V prvi vrsti gre za goloto ženskih prsi. Vse lepo in prav. Začela se je moda emancipiranih deklet: Če so zgoraj brez lahko moški, so lahko zgoraj brez tudi ženske, so opozarjale tiste mične in tudi tiste malo manj. Toples kultura je bila rojena!



Prišel je čas, ko smo lahko, če smo le hoteli, na plažah od severa do juga opazovali joške, oprsja in vse, kar sodi poleg. Eni z veseljem, ker so jim oči visele na pecljih, drugi z očitki. Na primer v Romuniji, kjer so tamkajšnji policaji začeli resno razmišljati, da bi starejšim ženskam prepovedali kopanje zgoraj brez, ker naj bi odbijalo turiste, sploh pa je grdo. Policisti, ki so patruljirali po plažah, pa so ob vsem tem priznali, da jim gre včasih ob pogledu na razgaljene ženske na bruhanje. Grozno, ampak če so o tem pisali svetovni mediji, bo najbrž držalo.



Potem je prišel čas, ko je ni bilo plaže, kjer ne bi bilo samozavestnih deklet zgoraj brez na vsakem kvadratnem metru. Z oprsjem za pogledati ali za zamižati! Samo za vzbujanje pozornosti. Dandanes goloprsje usiha. Le tu in tam še kje v morje ob meni, ob tebi, ob nas ali ob vas skoči v morje kaka brhka ali manj brhka mladenka. In večine to niti ne zanima.



Bolj nas zanima, ali smemo biti vsi skupaj zgoraj brez v nekem drugem smislu. Brez mask na obrazih. Tukaj in zdaj nekje ob morju smo pravzaprav vsi zgoraj brez. Razen v trgovinah in še kje. Hvala bogu. Je pa vprašanje, koliko časa še. Nisem povsem prepričan, ali bomo še dolgo smeli uživati v tem sproščenem času današnjega zgoraj brez. In se bomo, žal, morali spet vrniti v čas, ko bomo toples modo vrnili tja, ko bo zgoraj brez pravzaprav pomenilo zgoraj z masko, sredi in spodaj oblečeni.



In se bomo zgolj le spominjali brhkih ali manj brhkih mladenk, ki so nekje blizu nas povsem zgoraj brez, morda le z nekaj malega spodaj, skakale v morje in plavale proti jeseni.

