Komentar Dejana Vodovnika: Šifra: Enigma

Svet ministrov EU je štiri dni po nedavnem terorističnem napadu na Dunaju napisal resolucijo o šifrirani komunikaciji, na podlagi katere bodo države dobile vpogled v vsa osebna sporočila v sodobni digitalni komunikaciji državljanov (whatsapp, telegram, viber, signal itd.), ki so že dolgo nočna mora, nadzor pa mokre sanje državnih organov, zaščitnikov zakonitosti in ustavne ureditve. Uradno naj bi bila resolucija sprejeta v začetku decembra.Če prav razumemo, nas bo veliki brat smel opazovati vsak dan, vse dni v tednu, tja do smrti in – najverjetneje – še dlje. Niti sloviti šifrirni stroj Enigma, ki so ga uporabljale nemške oborožene sile med drugo svetovno vojno, nam ne more več pomagati.Budno oko velikega brata bo torej odslej še bolj budno. Z žegnom matere EU! Navadni državljani EU pa smo tako fasali še en prst v oko.Slovenska strankarska politika šifer že dolgo ne pozna več. Še slovenski jamesi bondi iz obveščevalno-varnostne službe ji ne zmorejo pomagati, mornarskih zastavic, ki jih ima zložene v predalčke na kapitanskem mostu vsak normalen kapitan, pa itak ne zna uporabljati noben slovenski politik. In ker so sami na tem področju goli in bosi, večina državljanov pa na tem področju daleč pred njimi, je torej nadzor edina rešitev, da končno izve, kaj ljudstvo misli in namerava.In narod se bo za hip morda začel zgledovati po Škotih. Ne le zaradi tradicionalne pretirane varčnosti, žganjarn in viskija. Škoti so zelo pretkana nacija z bogatejšo zgodovino od angleške. Z Angleži so bili pravzaprav vselej na bojni nogi, s Francozi so se veliko bolje razumeli. Prišlo je celo tako daleč, da so škotske plemiške družine imenovale svoje najboljše sinove v osebno gardo francoskega kralja. In vsi so imeli plače v višini kraljeve. Med seboj pa so se sporazumevali/prepoznavali po karirastih vzorcih na kiltih. Vsak plemiški rod je bil prepoznaven po svojem vzorcu. Zanimivo: Angleži so razkrili nemško ultraskrivnostno šifro Enigma, v to škotsko »zaroto« pa niso prodrli.In tako je vsak Škot nad organom nosil šifro, ki so jo lahko odčitali le njegovi posvečeni sonarodnjaki. In jih, nekateri, nosijo še zdaj.Si bomo tudi vrli Slovenci, da bi se vsaj za hip ali dva pobrali izpred oči nenehno sumničavega velikega brata, izmislili kar koli nad organom ali vsaj kje blizu? Ne gre drugače, bo pač nujno!