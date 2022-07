Komentar Dejana Vodovnika: Pod pasom

Pas je, pravijo, najpomembnejši dodatek človeških oblačil, saj varuje in drži oblačila nad najbolj občutljivim telesnim delom dvonožca: nad želodcem in spolnimi organi. Kakršno koli že je oblačilo, v katerih koli podnebnih razmerah ga nosijo, pas je zmeraj ključni del opreme, je nekaj, kar ohranja oblačilo na telesu in telesu hkrati daje podporo. O mitologiji tokrat ne bi. Boksarska pravila ne veljajo zgolj v politiki, ampak tudi med sosedi, v družini … So me pa podučili, da je zdaj v modi – visoki pas. Dekleta in mladenke imajo do prsi vzdignjene hlače, kratke ali laneno poletne. Eni...