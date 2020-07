Komentar Dejana Vodovnika: Pištola in 12 nabojev

In tako naš mali, pregovorni Janezek postaja tudi zaradi igrač vse bolj agresiven, neomikan, avtoritaren in kdo bi še vedel kak.

Obvestilo ni prišlo iz Generalštaba Slovenske vojske, ampak iz pisarne nekega podjetja, ki je moralo iz prodaje odpoklicati »pištolo za 12 metkov«. Izdelek so umaknili, ker ni prestal testiranj. Raven hrupa, ki ga proizvaja, je namreč previsoka, kar bi lahko povzročilo poškodbe sluha, so še sporočili inšpektorji, ki so zahtevali odpoklic.V Združenju za igrače iz Velike Britanije so nedavno ugotovili, da naj bi bila najstarejša igrača palica. Današnji kratkohlačniki bi zagotovo zabodeno pogledali, če bi dobili za darilo palico. Pred poldrugim desetletjem so arheologi, med ruševinami neke vasi na italijanskem otoku Pantelleria, odkopali 4000 let staro punčko iz kamna. Imela je kodraste lase in je bila zakopana skupaj z miniaturnimi kuhinjskimi pripomočki. Ta najdba je naravnost neverjetna, mar ne, če le pomislimo, kako dolgo zdržijo moderne igrače v naši hiši.Pred dnevi se je le nekaj metrov stran od mene tri- ali morda štiriletni otrok cmeril in prosjačil mamo, naj mu kupi puško. Hvala bogu, plastično. Mama je popustila, mali bjondo pa je nemudoma prenehal točiti filmske krokodilje solze.Otroški psihologi ugotavljajo, da je vedno več otrok agresivnih. Kje leži vzrok? Tudi v igračah, kot so puške, pištole, brzostrelke …, ugotavljajo; pa v računalniških igricah, v katerih je treba ubiti čim več pošasti oz. nasprotnikov.Povsem jasno je, da so se trendi pri otroških igračah spremenili. Od tiste najstarejše palice, s katero so se menda igrali takratni najmlajši, do plišastih medvedkov, brzostrelk, pištol …Rek, ki pravi, kar se Janezek nauči, to Janez zna, ostaja.Kot se zdi, naš mali, pregovorni Janezek postaja tudi zaradi igrač vse bolj agresiven, neomikan, avtoritaren in kdo bi še vedel kak.Ko so pred nekaj meseci trgovci sporočili, da imajo punčke najraje punčkaste igračke, fantje pa pištole in podoben orožarski arzenal, skoraj nihče ni bil presenečen. Morda pa bi kdo vseeno lahko bil.Prepovedati otroku igračo, naj bo to »pištola za 12 metkov« ali kaj podobnega, bi bil smrtni greh, povedati mu, kaj je v redu, kaj pa malo manj ali sploh ne, pa greh nikakor ne bi bil.Morda bi zaradi tega posledično celo v družbi imeli kakšnega agresivneža manj.