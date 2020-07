Komentar Dejana Vodovnika: Fifi gre na dražbo

V Sloveniji je mogoče na dražbi prodati mačke, psa ali zlato ribico in poplačati dolgove!

insta bila mož in žena. Otrok nista imela, imela sta pa psa. Fifija! Potem sta se ločila. Narazen sta šla zaradi blondinke, v katero se je zaradi krize srednjih let zatreskal Jože, kar pa sploh ni bilo sporno v ločitvenem postopku, saj je šlo zgolj za, kot je dandanes v ločitveni obrazložitvi običajno, »nasprotja značajev«. Sporen pa je postal, kot mi je povedala znanka, ki ji verjamem, saj je po poklicu odvetnica – Fifi.Ko sem pozneje izvedel, da je »v Sloveniji lahko tudi žival predmet zastavne pravice, mogoče jih je, enako kot premične stvari, uporabiti kot zavarovanje svoje terjatve in jih prodajati na dražbi«, sem bil še bolj presenečen. Torej lahko Jože zastavi tudi Fifija, če želi zajeba***ti svojo exJožico (ali obratno), ali Fifija, nekdaj njunega štirinožnega ljubljenčka, celo prodati na dražbi, če sta bila exzakonca dolžna kak evro. Menda se še Bog na višavah in Svetih Višarjah nasmiha.Zakon o izvršbi o zavarovanju v 3. točki prvega odstavka 79. člena sicer določa, da med predmete, ki so izvzeti iz izvršbe, spada delovna in plemenska živina. Fifi naše Jožice in Jožeta pa ne sodi v to kategorijo. Kot tudi ne neka mačka, ki so jo nedavno prodajali na dražbi, da so pač iztržili nekaj cvenka za poplačilo dolgov.V Avstrijiso hišne živali izvzete iz prisilnega rubeža. Tudi v Nemčijiso iz zastavne pravice izvzeti psi, papagaji, zlate ribice ... Razlog za to je, povedo, prav posebna vrednost in navezanost, ki jo imajo živali za lastnika. Ja, takle je tole vse skupaj!Če lahko Kurz ali Merklova določita posebna pravila glede fifijev vseh pasem in zlatih ribic različnih velikosti, pa se pri nas zgodba, zaradi katere se celo odvetnica smeji, očitno šele začenja.Včasih se prijateljski obisk pri znanki, odvetnici res splača. Če ne zaradi drugega, ker izveš vsaj kaj novega. Še posebno v skregani državici, kjer se raje kot z domačimi živalmi in njih domačijsko pomembnostjo ali navezanostjo oblast raje ukvarja z ovcami. In jih vsak dan prepričuje, kako lepo je biti – ovca; še posebno jezersko-solčavska, saj so izvzete iz omenjenih zastavno-premičninskih postopkov!