Komentar Bojana Budje: Živi mrtvi

Pojutrišnjem bodo na penzionerske bančne račune še predzadnjič letos nakazane pokojnine. Kot običajno do dneva in ure natančno. Hvala bogu, včeraj je bil črni petek, denarnice in žepi so večinsko prazni, za nameček se na obzorju že kaže december. Koliko zapravljiv bo, bodo določali Kaco, Krek in še kdo, a brez ukrepov zagotovo ne bo šlo. Četudi je župan prve in haupt slovenske občine včeraj že prižgal lučke in zanetil premierno slavnostno decembrsko okrasitev. Ali ji bo sledilo še kaj konkretnega, denimo vsaj kaka stojnica s kuhančkom, ne vemo. Pravzaprav ne ve nihče. Zato pač poslušajmo in ubogajmo. Če vprašate mene, sem se že odločil; raje imam božične praznike na zoomu kot novoletne na intenzivni negi. Ako bo tam sploh še kaj prostora.A ker nas bodo trije decembrski dobri možje zanesljivo obiskali, vsaj prvi med njimi po imenu Miklavž zagotovo le virtualno, bo treba penzije skrbno prešteti in novce za darila pametno razdeliti. Nekateri se pri tem znajdejo še dodatno. V začetku tedna je Slovenijo šokirala zgodba možakarja, ki je polnih šest let skrival truplo svoje matere v hermetično zaprti sobi, sam pa v njenem imenu ves ta čas vsakomesečno dvignil njeno penzijo. In si tako lajšal tegobe vsakdanov. A bojim se, da sploh ne gre za osamljeni primer, računsko sodišče je že pred časom opozarjalo, da ZPIZ izplačuje pokojnine tudi mrtvim. Kolikim, ni ugotavljal še nihče. Naj ob tem spomnim na tovrstno grško izkušnjo. Tamkajšnji bančniki so izračunali, da je državo v zadnjih petnajstih letih stala neverjetnih pet milijard evrov. Za toliko je bilo namreč izplačanih pokojnin mrtvim, ki so jih svojci vsaj enkrat na mesec obudili v življenje. Kajpak na izplačilni dan.Letno so našteli – če verjamete ali ne – 50.000 primerov. Za božičnega purana in briški šalam torej stavim, da jih tudi Slovenija premore še kar nekaj. Vem, sedaj se bo kdo spotaknil še ob dejstvo, zakaj naša deželica tako pridno izplačuje tako imenovane borčevske pokojnine, katerih najmlajši prejemnik denimo šteje rosnih 23 let. Eno z drugim prejema penzije po pokojnih borcih NOB 6438 upravičencev. A roko na srce, v tem primeru gre za vdovske in družinske pokojnine. In kar je najpomembneje: ti upravičenci so dokazano živi. Drugi del Slovencev jih nenehno preverja.V eks raju pod Alpami torej čisto zares ne moremo živeti brez mrtvih. Oživljamo jih za vsakovrstne potrebe, ne le penzije. Bi pritegnil, da sploh ni tako lahko biti idiot v tej državi. Konkurenca je prevelika.