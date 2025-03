Komentar Bojana Budje: Sreča iz Radeč

Berem, da je bencinski servis Petrola v Radečah najsrečnejše prodajno mesto v deželici pod Alpami. Te dni je namreč tam kupljeni loto listič nekoga obogatil z domala milijon in 800.000 evrčki, lanskega septembra je bila prav tam prodana kombinacija, ki je imetnika osrečila s pol milijona keša, januarja 2020 pa je nekdo na istem mestu kupil srečko z dobitno sedmico, težko natanko 1,713.577,07 evra. Ni slabo. Takih mest bi Slovenci potrebovali še nekaj, da bi vsaj približno ogrozili najsrečnejšo državo na svetu. Že osem let zapored je to Finska, Slovenija pa zaseda ugledno 19. mesto med 147 državami. Noro! Pet mest za nami so denimo vsemogočne ZDA, Italija je 40., Madžarska 69., naši južni kockasti sosedje pa šele 72. Medtem ko se mi vztrajno vzpenjamo po lestvici in smo iz leta v leto očitno srečnejši, naši sosedje vse bolj tonejo. Le v ilustracijo: znotraj EU so najmanj srečni Bolgari.

Zanimivo. Kajti, roko na srce, niti približno ne slutim, kje neki se ta naša sreča skriva. Na obrazih jo zaznavam pretežno le pred izhodnimi vrati gostinskih lokalov, med listanjem časopisja se kdo nasmehne le še ob pogledu na Aljanine, Kočevarjeve ali Babičeve karikature, ob gledanju informativnih teve oddaj pa edinole med minutami, namenjenimi neverjetnim dosežkom naših športnikov. Vse ostalo se zdi ena sama žalost. Finci nam celo dokazujejo, da si lahko srečen tudi, če nisi del Natove družine.

Očitno je prvi znanilec sreče denar. Navsezadnje je od gole duhovnosti živel le Gandi, ki pa je imel toliko denarja, da ga sploh ni potreboval. Torej, več ga imaš, srečnejši da si. Nekaj bo na tem, kajti Slovenci imamo na bančnih računih že neverjetnih 28 milijard evrov. Pa kaj še v nogavici, naložbenih papirjih, delnicah, obveznicah, bitcoinih itd., itd. ... Tistim, ki nimajo nič od tega, ostanejo igre na srečo. Spomnim se šale, ko gospod Bog Gorenjcu, ki gleda pod oblak in moli, da bi zadel kako vrečo cekinov, svetuje, naj za začetek kupi vsaj srečko. Po možnosti na Petrolovem servisu v Radečah. To naključje, da lahko z navadnim listkom, ki ga zna izpolniti prav vsak ali pa je celo že izpolnjen, dobiš velik kos sreče, je prav osupljivo.

Najlepše je imeti ravno toliko cvenka, kot ga tisti hip potrebuješ. Dve tretjini srečnih Slovencev ga očitno ima. In roko na srce: nekaj malega smo srečni tudi zato, ker so naši kockasti sosedje na lestvici sreče kar 53 mest za nami.