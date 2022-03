Verjamem, da nisem edini, ki zadnje noči ni imel mirnega sna. Pa tudi dnevi so bili nekam čudni. V nekajminutnih intervalih so jih začinjevali bodisi maili praviloma šokantne vsebine bodisi telefonski klici z nerazumljivimi in docela nevsakdanjimi pripombami in željami klicateljev. Včeraj smo imeli polno luno, ki je tolkla silovito kot malokatera. Začela so se večerna soočenja strankarskih kandidatov, ki postajajo največja spalna motnja. Bojda bo njen vpliv zaznaven še danes in jutri, četudi je tokratni ščip v znamenju device, ki velja za najbolj perfekcionistično in urejeno znamenje. Eni s...