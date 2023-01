Komentar Bojana Budje: Sova in Cia

Priznam, naši Sovi – pisano z veliko začetnico, saj ne gre za ujedo – doslej nisem kaj prida zaupal, ameriški Central Intelligence Agency, skrajšano Cia, pač. Kajti slovenski obveščevalci, civilni in vojaški, so se že prevečkrat osmešili. Dobesedno. Zgodovinsko že pred četrt stoletja, ko so jim Hrvatje 6. januarja 1998 pri Zavrču zajeli več kot sto milijonov takratnih tolarjev (ali debele 4 milijone evrov) vreden prisluškovalni kombi s slovenskimi civilnimi registrskimi tablicami.

Cia resda domuje v državi, ki ji predseduje 81-letni Joe Biden, a pri njej starost ne more biti izgovor.

V južnososedske roke je tako skupaj s VW transporterjem padla naša najsodobnejša vohunska oprema, hkrati pa vsi prisluhi, šifre in kode, ki so jih uporabljali naši obveščevalci. Za pripetljaj, ki je kmalu zatem temeljito stresel državni vrh, sem izvedel kar na državnozborskem stopnišču, kjer sta se o tem ravno dovolj na glas pogovarjala dva strankarska veljaka. Na celi črti smo pogrnili tudi tik pred zaključkom znamenitega arbitražnega postopka, kjer so južni sosedje mirno in pridno snemali naše strogo zaupne, skrbno zavarovane in zapleteno kodirane pogovore med članom sodišča Jernejem Sekolcem ter našo agentko Simono Drenik. In nam početje pomolili pred nos v trenutku, ko so zaznali, da mednarodna razsodba ne bo v njihov prid. Posledice so znane, meje, kot smo si jo zamislili, ni in je nikoli ne bo.

Še bi lahko našteval takšne in podobne domače vohunske podvige, ko me je te dni prizemljilo nekaj drugega. Vsemogočna, ugledna in velespoštovana Cia, s proračunom, težkim prek 15 milijard dolarjev, in več kot 20.000 agenti po vsem svetu, je imela še ta teden med svojimi obveščevalnimi podatki črno na belem zapisano, da je Borut Pahor še vedno predsednik Republike Slovenije. In da je Nataša Pirc Musar prva ženska, ki je pri nas zasedla mesto predsednice vlade. Halo!? Resda Cia domuje v državi, ki ji predseduje 81-letni Joe Biden, ta pa je nedavno v Kambodži tamkajšnjega premierja preselil v kolumbijskega, na vrhu Nata pa Švedsko zamenjal s Švico in obratno, a pri Cii leta in starost ne morejo biti izgovor.

Slovenska obveščevalno varnostna agencija - SOVA. FOTO: Leon Vidic/delo

Tudi Cia je zmotljiva. Če ne morem zaupati njej, kako naj potem domači Sovi? Ne čudi me več, da obveščevalne podatke menda še vedno pretežno pobira iz domačega časopisja in teve ekranov, niti to, da so njeni agenti kot bržkone prvi in edini na svetu pred kakimi petimi leti razglasili stavko. Uradno naj bi jo končali po kakem letu, neuradno pa bi rekel, da še kar traja.