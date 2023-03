Komentar Bojana Budje: SOS telefon

Včeraj je bil dan mučenikov. Krščanska cerkev 10. marec vsakoletno obeležuje v spomin na mučeniško smrt štiridesetih vojščakov, ki jih je cesar Licinij na začetku četrtega stoletja sredi ene najhujših zim gole nagnal v ledeno mrzli ribnik blizu mesta Sivas v Turčiji. Ni naključje torej, da se je ta dan poistovetil z onimi, ki premorejo jajca.

Ne le zgodovinsko, beseda mučenik je z nekaj dodatnimi razlogi moškega spola. O tem smo se navsezadnje lahko prepričali včeraj, ko je v varnem okrilju sevniške gostilne Vrtovšek, koder je potekala že 62. mednarodna salamijada, pogumno besedovalo več sto primerno užaloščenih in razočaranih dedcev. Kajti edinkrat v letu jih ni imel kdo preglasiti ali utišati, v posvečene salamarske prostore depilirani ženski nožici namreč že desetletja ni dovoljeno stopiti. Aleluja!

Moškim denimo ni zagotovoljeno niti redno servisiranje tistega, po čemer se sploh razlikujemo od žensk.

Tam smo iz prve roke izvedeli veliko tega. Da se denimo v deželici pod Alpami rodi več dečkov kot deklic, torej imamo bistveno manjšo možnost izbire; če seveda iščemo partnerja nasprotnega spola. Ženske tudi živijo znatno dlje od moških, svet zapuščajo blizu petinosemdesetih, mi osem let prej. Celo izobrazbo imajo višjo, diplomantk jih je kar šest desetin. Ter še in še. V rokah držim eno zadnjih analiz o blaginji žensk na delovnem mestu, ki je Slovenijo potisnila na neverjetno četrto mesto, takoj za Islandijo, Švedsko in Novo Zelandijo.

Premierju Golobu in kadrovnikom v Slovenskem državnem holdingu pa priporočam, da si ogledajo študijo Petersonovega inštituta za mednarodno ekonomijo, ki dokazuje, da imajo podjetja, kjer ženske zasedajo vsaj tretjino vodilnih položajev, šest odstotkov višji dobiček. Menda bi se bedepe držav OECD ob tolikšnem deležu tangic in kikel v šefovskih pisarnah povečal za neverjetnih 6000 milijard dolarjev.

In mi? Čas bo za uvedbo telefona za pomoč moškim v stiski. Ni nam denimo zagotovljeno niti redno servisiranje tistega, po čemer se ločimo od žensk. Slovenija premore enega samega urologa na 35.000 prebivalcev, drugod po Evropi je ta številka prepolovljena. Posledično je rak na prostati med najbolj množičnimi morilci, izmed 432 oseb, ki so se lani odločile za samomor, je bilo očitno ne brez razloga kar 338 moških. Pa še nekaj. Med življem, starim sto in več let, so pri nas edinole ženske.

FOTO: Butsaya/gettyimages

Dokazano primarna značajska posebnost stoletnikov, pardon, stoletnic, pa je dominantnost. Nadvlada. Moški SOS telefon je nuja!