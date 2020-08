Komentar Bojana Budje: Šloganje

Škoda, da Pivčeva v svojem kabinetu ni zaposlila kakšne šlogarice.

Zadnja prazna luna – bila je sreda – je tolkla kot že dolgo ne. Celo tako, da sem bil nekaj minut med ono polovico Slovencev, ki zaprmej verjamejo, da imajo lunine mene nanje dokazan vpliv. Prazna luna, imenovana tudi mlaj, se takrat zadržuje v istem znaku kot sonce, nakar začenja novo potovanje po nebu. Ta čas naj bi bil zato po mnenju astrologov in zvezdogledov idealen za začetek nečesa novega. Tudi za duhovne, spiritualne in ljubezenske aktivnosti.Pa še kaj. Za čudna pisanja po mejlih, za še bolj čudne in težko razumljive klice v redakcijo, tvite in čivke. Če po čem, potem po tovrstnih aktivnostih razno raznih akterjev, pretežno političnih, dokaj natančno brez pogleda na koledar vem, kakšno podobo tisti dan kaže luna. Izkušnje pač.Menda pomoč čudežne krogle, igralnih kart, zvezd in preostalih vedeževalskih pripomočkov vsaj enkrat na leto išče že vsak šesti Slovenec ali Slovenka. Ni malo. Posebno ker takšna radovednost ni zastonj. Ni pa niti tako zelo čudno, če vemo, kje živimo in kakšno oblast imamo. Za vsaj dva zlato rumeno pohana piščanca stavim, da v deželici pod Alpami veliko bolj držijo napovedi razno raznih šlogaric kot pa naših politikov. Nič čudnega potem, da so horoskopi po spletu in časopisju tako brani. Pa še zastonj so. Prav te dni, točneje pojutrišnjem, bo časniški horoskop praznoval častitljivih okroglih devet desetletij.Prvi je namreč izšel 24. avgusta 1930 v britanskem Sunday Expressu. Čarovniško, točneje astrološko navdihnjeni novinarga je sestavil za tri dni prej rojeno britansko princeso, sestro poznejše kraljice. Med ostalim je v njem zapisal, da bo živela zelo živahno življenje. In glej ga, zlomka, Margareta je bila resnično velika ljubiteljica zabav. Psihologi in astronomi bi sicer na to porekli, da tudi slepa kura tu in tam najde kakšno zrno, njihovo stališče je pač, da realnih napovedi v horoskopih ni. Ker da jih ne more biti, ker da položaj nebesnih teles na prihodnost ljudi nima nikakršnega vpliva ali moči. Kdo bi vedel.Kajti mi jih vseeno beremo. In jih še bomo. Ker so nepogrešljivi spremljevalec človeštva, že pred štirimi tisočletji so odgovore o svoji prihodnosti z razlago nebesnih znamenj iskali Perzijci, Sumerci, Asirci in drugi. Res škoda, datega spoznanja ni upoštevala in v svojem kabinetu ni zaposlila kakšne šlogarice. Veliko bolje bi se ji pisalo danes.