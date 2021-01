Komentar Bojana Budje: Prvih trideset

Ne le država Slovenija, tudi Slovenske novice slavijo letos okrogla tri desetletja svojega obstoja.

FOTO: Marko Feist

Pa smo le dočakali prvo letošnjo soboto z Novicami. Malce so drugačne kot včerajšnje. Ste opazili naslovno stran, kjer čisto zgoraj sporočamo, da že »30 let pišemo vaše zgodbe«? Ste pogledali na strani 8 in 9? Ne le država Slovenija, tudi Slovenske novice slavijo letos okrogla tri desetletja svojega obstoja. Rojeni smo celo šest tednov ali 42 dni prej, natančneje 14. maja 1991. Če koga zanima, bil je torek, vreme po Sloveniji pa pretežno oblačno.Za ceno 12 takratnih dinarjev so v vaše domove, bifeje, frizeraje, trgovine, kioske, črpalke prvič stopile Slovenske novice.Takrat me ni bilo zraven, sem pa bil, ko so Novice stopile na vrh. Ko so prehitele Delo in postale najbolj bran slovenski dnevni časopis. Triindvajset let je od tega in nič ne kaže, da bi prestol kmalu zapustili. Razlogi za optimizem so na straneh, ki jih listate.Od danes dalje je še kak dodaten. Prav vsak dan tja do 14. maja, ko bomo upihnili trideset svečk na svoji, naši, skupni rojstnodnevni torti, bomo brskali po že rahlo orumenelih straneh Novic iz devetdesetih let prejšnjega tisočletja. In se skupaj spominjali dogodkov, usod, ljudi, ki so zaznamovali čas, ko so se rodile vaše in naše Novice. Bili so prvi koraki slovenske samostojnosti, poti proti obljubljeni Švici, ki pa je ostala kdo ve kje. Kompas je očitno kazal narobe. Ali pa so šoferji vijugali vsak po svoje in proti svojim.Od danes dalje praznujemo. Vsak dan in kajpak delovno. Trudili se bomo obiskati prav vse naročnike, ki ste z nami od prvih dni, pripravljena so darila, tudi druženja, če bodo čas in razmere to dopuščali. Te dni vas bo denimo v modernejši obleki pričakala naša prenovljena spletna stran, ki je lani podirala vse rekorde branosti. December smo denimo sklenili s tri četrt milijona domačih bralk in bralcev, ki nas redno klikate. Da onih iz ZDA, Argentine, celo Nove Zelandije ne prištevam.A presenečenja seveda ne presenečajo, če jih razkrijemo vnaprej. Glavna bomo zadržali. Vse do tistega majskega dne, ko bomo zaokrožili prvih trideset. A zagotavljam vam že zdaj: tudi naslednjih trideset bomo stodesetodstotno zraven, kjer koli se kadar koli zgodi kar koli za Slovenca in Slovenijo pomembnega! Če kaj, znamo prisluhniti in to napisati. Navsezadnje že 30 let pripovedujemo vaše zgodbe.