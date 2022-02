Komentar Bojana Budje: Pohojena kultura

Prav prijazno in kulturno se je umestil letošnji kulturni praznik, ki ga bo večina Slovenk in Slovencev uporabila za nekakšne mini počitnice. Za uvod v skorajšnje koledarsko zimsko šolsko počitnikovanje. Čez tri dni, 8. februarja, torej, bomo Slovenci častili Prešerna. Točneje dan, ko se je za vekomaj poslovil naš največji poet. Ker pač večina pesnikov in slavnih mož pride na svet šele po svoji smrti. Četudi nemara komu zveni nekulturno, imam raje kulturo nekih drugih časov. Menda smo Slovenci še kar kulturen narod. Kar nam zavidajo zlasti naši južni sosedje, ki nikakor ne morejo razumeti, ...