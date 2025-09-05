Komentar Bojana Budje: Po grško

Včeraj smo dihali nogometno, jutri bomo košarkarsko. Danes pa krajši oddih, sproščanje. Vse do jutrišnjega poznega popoldneva, ko bo Luka svojo druščino popeljal v izločilni boj z našimi zahodnimi sosedi. Za nami bodo svoje oddelali še Grki in Izraelci. In prav Grki so mi minule dni ne brez razloga padli v oči.

Ne le, ker se čedalje več Slovencev vsakomesečno raje kot na pregrešno dragi dalmatinski obali namaka v Egejskem, Jonskem ali Sredozemskem morju, Grčija je tudi veliko prijaznejša in predvsem cenejša. Če kajpak odmislimo prestižna Mikonos in Santorini.

Grki so pametni in prebrisani. Ne gulijo in ne odirajo turistov, raje kaj zmaknejo svoji državi, še veliko raje pa EU. Berem, da so grški organi pregona samo ta teden našteli več kot tisoč kmetov in kmetijskih podjetij, ki so osumljeni zlorabe evropskih subvencij. Po uradnih podatkih naj bi si nezakonito pridobili 22,6 milijona evrov, tamkajšnji mediji so celo zapisali številko 170 milijonov. Ni malo. Kmetiči so si preprosto izmišljali podatke o kmetijskih zemljiščih, za katerih obdelavo so potem dobili novce; povprečno po 40.000 evrov po glavi. Tako so bila denimo kot rodna polja in njive prijavljena skalnata gorovja, nekaj parcel je segalo celo daleč čez mejo v Severno Makedonijo.

Grčiji smo še ne tako dolgo nazaj v imenu solidarnosti pomagali vsi, tudi oni, ki niso imeli nič.

Spomnim se ob tem podobno šokantnega odkritja, da v taisti Grčiji mnogi živijo še dvajset ali trideset let po svoji smrti. Tamkajšnji bančniki so namreč izračunali, da je skrb za žive pokojnike v helenski republiki državo v zadnjih petnajstih letih stala neverjetnih pet milijard evrov. Toliko je bilo namreč izplačanih pokojnin mrtvim, ki so jih svojci enkrat mesečno na izplačilni dan obudili v življenje. Denimo hčerki že zdavnaj pokojnega grškega sodnika je država v letih očetovega vsakomesečnega vstajenja izplačala za več kot 300.000 evrov pokojnine.

Pa še po nečem so znani Grki. Nedolgo nazaj sem prebiral, da je nekje pred grško obalo v egejsko slanico namočen otoček, ki premore deset otrok, za katerih šolanje skrbi štirideset učiteljev. Halo!? Nakar izvem še, da Grki na šolah prve in druge stopnje zaposlujejo tudi po štirikrat več učiteljev na učenca ali dijaka kot denimo oh in ah Finska. Da Slovenije sploh ne omenjam. Noro! Kajti tej in taki Grčiji smo še ne tako dolgo nazaj v imenu eujevske solidarnosti pomagali vsi, tudi oni, ki niso imeli nič; 107 milijard evrov so jim odpisale banke, kar 242 milijard pa je bilo raznorazne eujevske pomoči.