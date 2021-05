Komentar Bojana Budje: Penziči

Delo me morda res ne bi pokončalo. A nikoli nisem tvegal.

Sicer ne vem, koliko penzionistov je bilo sinoči med množico protestnikov sredi Ljubljane, a če kdo, potem so penziči tisti, ki se jim v teh norih časih ne godi prav hudo. So kajpak tudi izjeme, a te le potrjujejo zapisano. Pojutrišnji zadnji majski dan bo za natanko 103.569 upokojencev še dodatno prijazen; v rokah držim obvestilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, s katerim upravičence obvešča o novih izračunih.Najnižja pokojnina se z 260 evrov dviguje na 279, zagotovljena za polno dobo s 581 na 620 evrov ter invalidska na 388 evrskih kovancev. Takšni bodo zneski že na ponedeljkovih računih. In če k temu dodamo še spoznanje, da se bo odmerni pokojninski odstotek za moške zvišal na 63,5 odstotka že čez dve leti in ne šele obljubljenega 2025., bo starost mnogim vsaj za spoznanje manj stara in tegobna.Ne pa nujno tudi daljša. Za Slovenijo namreč velja, da živijo njeni najstarejši osebki tam, koder je nezaposlenost največja in kjer imajo tisti redki zaposleni najnižjo povprečno plačo. Tam, kjer domuje revščina. Nagon preživetja pač. In dokaz, da dolgost našega življenja le ni odvisna zgolj in edinole od denarja. Nekaj drugače je pri naših zahodnih sosedih. Koder pokojninske pravice krčijo. In to na več načinov. Ta teden je na rimski naslov prispelo pisanje: »Spoštovani, obveščamo Vas, da ste izgubili pravico do državne pokojnine iz naslednjih razlogov: umrli ste.« A to še ni bilo vse, obvestilo ima nadaljevanje: »Če želite dodatna pojasnila, se lahko oglasite v naši izpostavi, prav tako pa lahko v roku 30 dni od prejema tega sklepa vložite ugovor z zahtevo po vnovični proučitvi Vašega primera.« In za konec še: »Odločbo lahko izpodbijate tudi s sodno tožbo v skladu s predpisi in zakonom, o tem pa morate obvestiti našo direkcijo.«Sledi še podpis direktorja pristojnega Nacionalnega zavoda socialnega zavarovanja. Naslovnik je ob tem dopisu ostal mrtvo hladen. Ker je čisto zares mrtev že od srede marca! Hote ali nehote se ob tem spomnim nekoliko bolj oddaljene Grčije, kjer so na račune že zdavnaj pokojnih nakazovali njih penzije polnih 15 let; nič krivi svojci naj bi tako prejeli še dodatnih 5 milijard evrov.Slovenija očitno premore več reda. Na žalost ali na srečo. Ponedeljkove penzije bodo zakonite. Ali tudi pravične? Spomnim se penziča za šankom, ki mi je zaupal: Delo me morda res ne bi pokončalo. A nikoli nisem tvegal.