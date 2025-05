Komentar Bojana Budje: Palica

Odhajajoči teden je minil v znamenju marsičesa. Tudi marsikoga. A nekako še najprijazneje so ga zaznamovale čebele. Ta teden so praznovale, v torek je bil namreč svetovni dan čebel, danes bo v Predosljah osrednja proslava z osrednjim govorcem, ki prihaja kar iz Bruslja.

Cvetoljubkam v čast bo spregovoril evropski komisar za kmetijstvo in prehrano Christophe Hansen. In tako dodatno ovekovečil enega redkih dosežkov slovenske diplomacije. Kajti ideja o čebeljem prazniku se je porodila pri nas pod Alpami, prvi jo je izustil predsednik čebelarske zveze Boštjan Noč, nakar je hipoma zastrigel z ušesi takratni kmetijski minister Dejan Židan. Vlada je pobudo požegnala in poslala na pravi naslov.

Decembra 2017 so tako na sedežu Generalne skupščine Združenih narodov namesto o vojnah, lakoti, revščini govorili in razpravljali o nečem nadvse lepem in koristnem. O čebelah. V spomin na 20. maj, ko je davnega leta 1734 v gorenjski Breznici na svet privekal Anton Janša, oče sodobnega čebelarstva, so ta dan posvetili njim, čebelam. Ker brez njih ne bi bilo življenja. Ker ne bi bilo pridelka.

Trump kajpak ne bi bil Trump, če ne bi tega praznovanja začinil po svoje. V ZDA je od lanskega junija do letošnjega marca poginilo kar 62 odstotkov čebeljih družin, zaradi česar je še prejšnja Bidnova oblast ustanovila urad, ki naj bi ugotovil vzroke za to morijo ter seveda ustrezno ukrepal. A je Melanijin soprog meni nič, tebi nič, v imenu nekega varčevanja urad razpustil in odpustil vseh 800 uslužbencev. Pa čeprav čebele v ZDA dokazano oprašujejo več kot 90 odstotkov rastlin, ki se uporabljajo za hrano. Sedaj jih ne bodo. Ker čebelji stalež umira. Zna biti, da bodo morale ZDA že letos znatno povečati uvoz hrane. Kar pa zaradi Trumpovega nerazumnega povišanja carin nikakor ne bo poceni. Palica ima pač dva konca. Tudi, če jo v rokah drži tako (vse)mogočni predsednik, kot je Donald Trump.

A čebele umirajo tudi pri nas. Prav ste prebrali. Jezik slovenščine uči, da med vsemi živimi bitji poleg ljudi umirajo edinole še čebele. Vsi drugi poginjajo. Ta privilegij jim zagotovo ni bil dan brez razloga. Še leta 2000 je stopnja samopreskrbe z medom znašala 112 odstotkov, leto pozneje smo ga pridelali rekordnih 2550 ton. Zdaj ga domala polovico manj. Vlogo Trumpa so prevzeli kar kmetje. Kajti edino, proti čemur slavna kranjska sivka, najznamenitejša slovenska čebela, ni odporna, so pesticidi. Njeni morilci so kmetje. Noro!